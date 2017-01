Libië, het land met drie regeringen: 'Met wie gaat Europa een vluchtelingendeal sluiten?'

De EU moet er alles aan doen om de vluchtelingstroom naar Italië vanuit Libië in te dammen, vinden Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Joseph Muscat, eerste minister van Malta, dat het roterende presidentschap van de Raad van de Europese Unie behartigt. 'Duidelijke actie is nodig voor deze lente en zomer', zeiden ze volgens De Volkskrant. Om die actie concreet te maken, ligt er een voorstel op tafel om 400 miljoen euro Europees geld in de versterkingvan de Libische kustwachten te stoppen.

...