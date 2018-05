Hoofd inpecteurs internationale nucleaire waakhond neemt ontslag

Waarom Tero Varjoranta opstapte, is niet meegedeeld. Zijn ontslag komt enkele dagen nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat zijn land uit het nucleair akkoord rondom Iran stapt. Het IAEA is met de verificatie van de implementatie daarvan belast.

Varjoranta was sinds eind 2013 op post. Hij is tijdelijk vervangen door Massimo Aparo, directeur ad interim van de dienst bij het IAEA die belast is met de verificaties in Iran.

Een echte opvolger voor Varjoranta wordt zo snel mogelijk benoemd, verzekerde de woorvoerder. Hij voegde eraan toe dat de activiteiten van het agentschap op een 'zeer professionele manier verder zullen lopen'.

Het Witte Huis heeft donderdag laten weten dat het de verificaties in Iran verder wil zien gebeuren niettegenstaande de Amerikaanse terugtrekking uit het akkoord.