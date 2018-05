'Als Trump het nucleaire akkoord met Iran opblaast, speelt hij de hardliners in de hand'

Hoelang is de aandachtsspanne van de gemiddelde Israëlische televisiekijker in primetime? Afgaande op de presentatie die Benjamin Nethanyahu op 30 april gaf, laat die behoorlijk te wensen over. Alsof hij een spreekbeurt gaf, geheel met knullig in elkaar gestoken powerpointpresentatie, waarschuwde de Israëlische premier zijn publiek voor het gevaar uit Iran. Volgens Nethanyahu, die zijn aankondiging opmerkelijk genoeg in het Engels deed, heeft het regime in Teheran immers gelogen over zijn nucleaire programma, waardoor het nucleaire akkoord dat Iran in 2015 afsloot eigenlijk waardeloos is. Om zijn boodschap te vrijwaren van gelijk welke dubbelzinnigheid, liet Nethanyahu in enorme letters de woorden 'Iran heeft gelogen' op het scherm naast zich projecteren.

...