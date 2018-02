Diplomatieke toenadering tussen VS en Turkije na spanning om offensief tegen Koerdische YPG

Turkije en de VS zijn tijdens een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tilerson aan Ankara overeengekomen hun relaties te normaliseren. Het conflict in Syrië zorgde voor spanningen tussen de twee NAVO-landen, omdat de Turkse regering in Noord-Syrië een offensief tegen de Koerdische militie YPG is begonnen. Turkije had de VS voor het bezoek van Tillerson gewaarschuwd voor een volledige breuk in de betrekkingen.

'Met het voluntarisme dat wij sinds gisterenavond aan de dag hebben gelegd, zijn wij het in essentie eens geworden over de kwestie van onze relaties opnieuw te normaliseren', zei de Turkse Buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu.

Tillerson zei dat beide landen 'dezelfde doelstellingen in Syrië' nastreven, met name het verslaan van terreurorganisatie Islamitische Staat IS en een vreedzame oplossing voor het conflict. Het hoofd van de Amerikaanse diplomatie voegde eraan toe dat de VS tegenover Turkije in het verleden toezeggingen had gedaan die niet werden nagekomen. 'We zullen niet meer alleen handelen, maar voortaan samenwerken en proberen elkaar beter te leren begrijpen', zei Tillerson die donderdagavond al een ontmoeting had met president Recep Tayip Erdogan. Hij riep Ankara op tot 'terughoudendheid' in verband met het Turks offensief in het noorden van Syrië tegen de Koerdische militie, die een bondgenoot van Washington is.

De Amerikaanse steun aan de YPG vormt nu net het grote struikelblok tussen Washington en Ankara. Daarbij staat vooral de stad Manbij centraal. In 2016 had een door de YPG aangevoerde en door de VS gesteunde alliantie de stad uit handen van de IS bevrijd.

De geschillen tussen beide landen zullen nu door werkgroepen onder de loep genomen worden en bijgelegd worden, klinkt het.