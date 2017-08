'De Commissie houdt zich stoer: als de Amerikanen een handelsoorlog willen, kunnen ze die krijgen'

Het is tegenwoordig uitzonderlijk dat Republikeinen en Democraten in Washington samen aan een tekst werken, die bijna unaniem in het Congres wordt goedgekeurd. Tegen de wil van Donald Trump in namen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat nu zo'n wet aan die nieuwe sancties oplegt aan Rusland omdat het land vorig jaar zou hebben geprobeerd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De tekst bevat ook extra sancties tegen Noord-Korea en Iran, waar Trump moeilijk tegen kan zijn. Maar voorzichtigheidshalve schreven de parle...