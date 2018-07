Crisis in Nicaragua: president Ortega sluit aftreden en nieuwe verkiezingen uit

De verkiezingen in Nicaragua zullen zoals gepland plaatsvinden in 2021 en niet vroeger, benadrukt Ortega. 'De verkiezingen vervroegen creëert instabiliteit, onzekerheid en maakt alles slechter', zegt het staatshoofd.

Volgens hem zijn de gemoederen op dit moment juist aan het bedaren en wordt de situatie in zijn land nu 'meer normaal'.

Protesten

Nochtans kwamen maandag opnieuw duizenden Nicaraguanen op straat in de hoofdstad Managua.

Al sinds 18 april vinden er verspreid over het land massale protesten plaats, aanvankelijk tegen aangekondigde sociale hervormingen, maar al snel om het aftreden te eisen van Ortega, die ervan wordt beschuldigd het land als een dictatuur te leiden.

De betogers worden hard aangepakt door de ordediensten en aanhangers van het staatshoofd. Volgens mensenrechtenorganisaties vielen al meer dan 300 doden en 1.500 gewonden.

Beschuldigd

In het interview met Fox News ontkent Ortega dat hij proregeringsmilitanten aanzet om op te treden tegen manifestanten. Hij beschuldigt de oppositie in Nicaragua er daarentegen van dat zij antiregeringsmilities aanstuurt die volgens hem 'tientallen' agenten hebben gedood. De groepen worden ook gefinancierd door drugssmokkelaars en de Verenigde Staten, beweert het staatshoofd voorts nog.

Daarnaast sprak hij tegen dat zijn aanhangers geweld gebruiken tegen geestelijken, nadat Ortega de Nicaraguaanse bisschoppenconferentie - die als bemiddelaar optreedt - ervan had beschuldigd dat ze onderdeel is van een couppoging tegen zijn regering.

Verscheidene media berichtten op basis van ooggetuigen en mensenrechtenorganisaties dat bij een aanval op een kerk in Managua twee mensen werden gedood door voorstanders van de regering. Maar dat ontkent de president. 'Er is geen enkele priester die zegt dat hij vervolgd wordt', luidt het. 'Er is geen Nicaraguaan in een kerk gestorven.'

Lees ook

Nicaragua staat op ontploffen: 'Niemand is vandaag nog veilig'