Bijna dertig IS-strijders gedood bij bombardementen

De bombardementen werden uitgevoerd rond Bir al-Meleh, in het oosten van provincie Deir ez-Zor, zegt het Observatorium. In die provincie, aan de grens met Irak, heeft IS nog een klein gebied onder controle.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die bestaan uit verscheidene Koerdische en Arabische milities, voeren er met de steun van de internationale coalitie een offensief tegen de terreurorganisatie langs de oostelijke oever van de Eufraat. Op de westelijke oever rukken de de Syrische regeringstroepen met Russische luchtsteun op.