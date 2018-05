Deradicalisering in de cel: 'Het zijn heus niet allemaal aanslagplegers of jihadronselaars'

Radicalisering en deradicalisering in onze gevangenissen is opnieuw een hot topic. In februari spraken wij al met twee consulenten die radicalisering in de gevangenissen aanpakken. 'De mensen die ik begeleid, verzetten zich fel tegen wat ze zelf als onrecht ervaren.'