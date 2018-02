Advocaat van Trump betaalde 130.000 dollar uit eigen zak aan pornoactrice

De advocaat van Amerikaans president Donald Trump heeft toegegeven dat hij 130.000 dollar uit eigen zak betaald heeft aan een pornoactrice. Dat zegt hij in een perscommuniqué aan de New York Times. De vrouw in kwestie beweert dat ze in 2006 een seksuele relatie had met de huidige president van de Verenigde Staten, toen die nog gewoon vastgoedmagnaat was.

Advocaat Donald Cohen zegt dat Trump hem nooit het bedrag heeft terugbetaald dat hij aan Stephanie Clifford stortte, die in de pornowereld bekendstaat als Stormy Daniels. De storting was legaal, zegt Cohen, zonder te verduidelijken waarom het geld werd overgemaakt, schrijft de New York Times.