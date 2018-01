De affaire tussen Donald Trump en een pornoactrice: waarom de bom niet barstte voor de verkiezingen

Dit weekend stuurden zelfs de serieuze kranten reporters naar Greenville, South Carolina, waar Stormy Daniels zou optreden in de Trophy Club, een stripbar. Zijzelf melkt de verhouding met Donald Trump - die ze officieel ontkent - nu uit in een tournee die loopt onder een titel met welbekende bijklank: 'MAKE AMERICA HORNY AGAIN'. Toeschouwers worden gelokt met: 'hij zag haar live, jij kunt dat ook'.

...