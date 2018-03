Regering beslist pas over vervanging F-16's als er duidelijkheid is

De regering wil de F-16's vervangen omdat ze versleten dreigen te geraken en heeft daarvoor een aanbestedingsprocedure lopen. Vanaf 2023 zouden de eerste al uit roulatie moeten. Uit een rapport van vliegtuigbouwer Lockheed Martin dat deze week bekend raakte, blijkt echter dat de F-16's nog enkele jaren langer kunnen vliegen.

Mensen binnen het leger lijken het rapport, dat bij oppositiepartij sp.a belandde, achtergehouden te hebben voor minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Een externe en interne audit moet duidelijkheid brengen. Verschillende partijen vinden dat de lopende vervangingsprocedure opgeschort moet worden. 'Niemand van ons kan vertrouwen op de juistheid van informatie van de legertop', zei sp.a'er Dirk Van der Maelen. 'De hamvraag is: is het verantwoord om 15 miljard euro uit te geven aan de aanschaf van allerduurste vliegtuigen?'.

'Hooggeplaatste militairen hebben de democratie beschadigd. Ons vertrouwen is beschadigd', zei Georges Dallemagne (cdH).

Verschillende oppositiepartijen schoten op defensieminister Steven Vandeput, die het debat vanop de regeringsbanken bijwoonde. 'U hebt een probleem, uw defensieminister weet niet wat er op zijn departement gebeurt. Dat is niet de fout van de sossen of Agusta, maar een gebrek aan gezag', zei Hendrik Vuye. De PS en de groenen vinden dat Michel minister Vandeput van het dossier moet halen. Volgens Kristof Calvo (Groen) is de premier 'te afwezig': 'Gaat u wachten tot de N-VA en Bart De Wever beslissen?'.

Binnen de meerderheid schaarden alle fracties zich achter de vraag naar duidelijkheid. MR, N-VA en Open Vld bevestigden wel dat ze voorstander zijn van een vervanging. 'We zijn het laatste land dat zijn F-16's nog moet vervangen', zei Karolien Grosemans (N-VA). 'Er is te lang bespaard op defensie, we zijn nu al de risée van de NAVO'. 'Vroeg of laat moeten de F-16's vervangen worden'', zei ook Open Vld'er Tim Vandenput. 'Dat moet wel worden beslist in alle transparantie, met alle kaarten op tafel'.

CD&V vindt het belangrijk dat alle elementen in het dossier onderzocht worden voor er een beslissing komt. 'Dat de F-16's langer kunnen vliegen, is een belangrijk element. De regering moet dit meenemen in finale beslissing', zei Veli Yüksel. De audits die besteld zijn zullen pas na de Paasvakantie een tussentijds rapport opleveren. In de Kamercommissie Defensie besliste de meerderheid om de betrokken legertop pas dan te horen. Groen-Kamerlid Calvo vindt dat het parlement zich nu al in het dossier moet kunnen vastbijten. Premier Michel antwoordde hem dat er 'af en toe een beetje afstand nodig is om politieke lessen te kunnen trekken'.