Deontologische commissie buigt zich alsnog over Bracke

De deontologische commissie van de Kamer zal zich dan toch buigen over "het statuut van de Kamervoorzitter", na de heisa rond de 'cumul' van Siegfried Bracke. De oppositie zocht en vond donderdagavond de vijftig handtekeningen die daarvoor nodig zijn.

Het was de PVDA die vorige week als eerste voorstelde om de deontologische commissie te vatten. Uiteindelijk steunde echter niemand het voorstel van Raoul Hedebouw en Marco Van Hees om toen al de over de kwestie te stemmen. Een vraag van Groen-fractieleider Kristof Calvo aan Bracke om de commissie persoonlijk te vatten, had evenmin succes.

Intussen zijn de gebeurtenissen elkaar in sneltempo opgevolgd. Onder aanhoudende druk liet Bracke het fractieleiderschap in Gent schieten en trok hij zich terug als kandidaat-lijsttrekker in de Arteveldestad. Elke Sleurs sprong in het gat en stopte als staatssecretaris om zich helemaal op Gent te kunnen concentreren.

De oppositie is het intussen alsnog eens geraakt om de deontologische commissie op de zaak te zetten, bevestigt Calvo. Om de sereniteit te verzekeren in de nieuw opgerichte werkgroep 'politieke vernieuwing' lijkt het de oppositie immers opportuun om eerst klaarheid te scheppen rond de bijkomende activiteiten van de Kamervoorzitter, luidt het in de brief ondertekend door PS, Groen, sp.a, cdH, Défi, Ecolo en PVDA.

Vooreerst krijgt de deontologische commissie de vraag of de "bijzondere autoriteit" die uitgaat van het Kamervoorzitterschap niet met zich meebrengt dat de voorzitter steeds zijn onafhankelijkheid moet verzekeren "door de uitoefening van eender welke functie te weigeren, bezoldigd of niet, die hem in een potentiële situatie van belangenconflict zou kunnen brengen of die hem niet zou toelaten om het algemeen belang te laten voorgaan op particuliere belangen".

Moest de deontologische commissie toch beslissen dat bepaalde functies niet onverzoenbaar zijn met het Kamervoorzitterschap, dan wil de oppositie weten of er geen aanbevelingen nodig zijn over de functies en de vergoedingen die aanvaardbaar zijn.

Handtekeningen ok: oppositie vraagt samen aan deontologische commissie om zich te buigen over Kamervoorzitter -- Kristof Calvo (@kristofcalvo) February 23, 2017