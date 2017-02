Bracke wordt geen lijsttrekker in Gent, Sleurs neemt ontslag als staatssecretaris

Siegfried Bracke stopt als fractieleider voor N-VA in Gent en wordt geen lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Bracke maakt na de commotie van de voorbije week rond zijn adviseursfunctie bij Telenet plaats voor Elke Sleurs. Zij wordt de nieuwe fractieleider in Gent en stelt zich meteen kandidaat-burgemeester. Daarvoor zet ze wel een stap opzij als federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. Wie haar in die functie opvolgt, is nog...