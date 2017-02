Brussels burgemeester Mayeur (PS) ook voorzitter intercommunale, tegen wet in

Terwijl in het Brussels parlement Rudi Vervoort (PS) pleit voor een decumul van burgemeesterschap en parlementariër, en de PS in Wallonië steeds dieper wegzakt in het schandaal van postjespakkerij en royale zitpenningen bij de intercommunale Publifin, duikt vandaag alweer een kwalijk verhaal op bij de Franstalige socialisten. Yvan Mayeur, PS-burgemeester van Brussel, cumuleert al jaren zijn sjerp met een aanstelling als bestuurder van de Brusselse intercommunale Vivaqua. En dat terwijl sinds 2014 expliciet een cumulverbod geldt. Dat schrijft La Libre.

Begin april 2014 werd een wet van kracht waardoor Brusselse burgemeesters en schepenen hun ambt niet meer kunnen combineren met een zitje bij intercommunales waar de stad deel van uitmaakt. Zo participeert Brussel in de waterbeheerder Vivaqua, en kan Mayeur dus niet als bestuurder zetelen.

Omdat lopende mandaten bij intercommunales niet van de ene dag op de andere kunnen stopgezet worden, werd een uitdoofperiode voorzien tot eind 2018. Pas dan zou het cumulverbod definitief ingaan. Het lijkt erop dat Yvan Mayeur handig gebruik heeft gemaakt van die uitdoofperiode: in juni 2014 - dus nadat de wet van kracht ging - nam hij het voorzitterschap van Vivaqua aan.

Die aanstelling lijkt dan wel tegen de geest van de nieuwe wet in te gaan, volgens experts is het minder duidelijk of de cumul van Mayeur ook echt illegaal is - zo schrijft La Libre nog. De uitdoofperiode zorgt voor een grijze zone, want pas eind 2018 is het volkomen verboden om de twee mandaten te combineren.

In ieder geval komt het verhaal op een ongelegen moment naar buiten. De interne rommel bij de PS ligt al wekenland op de straatstenen, nadat bleek dat verscheidene Luikse PS-mandatarissen zich rijkelijk lieten vergoeden bij de intercommunale Publifin, en daarvoor niet eens op zittingen aanwezig moesten zijn. Het spook van de zelfverrijking hangt weer over het Waalse socialisme, en daar lijkt Yvan Mayeur weinig beterschap in te brengen.