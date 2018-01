Omslag van diesel naar benzine in volle gang, SUV nog populairder

De 96ste editie van het Autosalon van Brussel heeft de hoge verwachtingen ingelost: veel bezoekers en veel kopers. De auto blijft populair, door het megasucces van de SUV. In afwachting van een doorbraak van de elektrische wagen is de omslag van diesel naar benzine in volle gang. Een terugblik op een succesvolle 10-daagse autohappening.