De strafste tijdrit in de moderne Tourgeschiedenis: waarom de prestatie van Jonas Vingegaard wel (of niet) geloofwaardig is

Geen renner zette in het moderne wielertijdperk een straffere prestatie in een tijdrit neer dan Jonas Vingegaard dinsdag in de Tour tussen Passy en Combloux. Dat roept logischerwijs veel vragen op, maar die zijn ook te beantwoorden.

Laten we beginnen met de pure cijfers. Jonas Vingegaard won de 22,4 km lange tijdrit met een voorsprong van 1 minuut en 38 seconden op Tadej Pogacar. De derde, Wout van Aert, zette hij op 2 minuten en 51 seconden. Daarmee was hij 4,38 seconden per kilometer sneller dan de Sloveen, en 7,63 seconden per kilometer rapper dan de Belg.

In snelheid uitgedrukt: Vingegaard haalde een gemiddelde van 41,227 km/u, Pogacar 39,260 km/u (net geen 2 km per uur trager) en Wout van Aert 37,913 km/u (3,3 km/u trager).

Dat zijn immense verschillen die in het moderne wielertijdperk nog niet zijn opgetekend. Volgens de statistiekenwebsite Procyclingstats was het vorige grootste verschil tussen de eerste en de tweede in tijdritten in de WorldTour in de laatste tien jaar 2,43 seconden per kilometer. Die prestatie werd dit jaar neergezet door Filippo Ganna, toen hij de 11,5 km lange tijdrit van Tirreno-Adriatico met 28 seconden voorsprong won, weliswaar deels geholpen door betere weersomstandigheden.

Een fractie beter deed Fabian Cancellara in de proloog van de Ronde van Zwitserland 2009: 2,44 seconden per kilometer voorsprong, over 7,8 km, voor een verschil van in totaal negentien seconden. De Zwitser, misschien wel de beste tijdrijder van deze eeuw, reed op WorldTourniveau ook daarvoor nooit de tweede op een grotere afstand in een tijdrit.

Merckx en co

Nog straffer is de voorsprong van Vingegaard als je in de Tourgeschiedenis duikt, en zijn tijdrit naar Combloux naast de strafste chronoproeven van de grootste tijdritspecialisten in La Grande Boucle sinds de Tweede Wereldoorlog legt: Tony Martin, Bradley Wiggins, Lance Armstrong (*), Jan Ullrich, Miguel Indurain, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil en Fausto Coppi.

Deze eeuw kwam alleen Lance Armstrong enigszins in de buurt, weliswaar met verboden brandstof, toen hij in de klimtijdrit naar L’Alpe d’Huez, in de Tour van 2004, Jan Ullrich op 1 minuut en 1 seconde reed over 15 km , of 3,93 seconden per kilometer. Ook die zege werd de Amerikaan later ontnomen.

Ullrich zette op zijn beurt Richard Virenque in de tijdrit van de Tour van 1997 naar Saint-Etienne op 3 minuten en 4 seconden, of 3,34 seconden per kilometer over 55 km.

De recordvoorsprong van Indurain, Hinault en Merckx in een Tourtijdrit bleef zelfs onder de 3 seconden per kilometer steken. Voor de Spanjaard was de recordprestatie 2,77 seconden per kilometer (Luxemburg 1992, 65 km), voor de Fransman 2,91 seconden per kilometer (Avioriaz 1979, 54 km) en voor de Belg 2,89 seconden per kilometer (Parijs 1971, 53,9 km).

Opmerkelijk: op de klimtijdrit van Armstrong na waren het allemaal tijdritten van plus 50 km.

Voor een nog grotere voorsprong dan die van Vingegaard (4,38 seconden per kilometer) moet je al terug naar begin de jaren zestig. In 1962 won Federico Bahamontes de klimtijdrit naar Superbagnères, over 18,5 km, met een voorsprong van 1 minuut en 25 seconden op Jef Planckaert, of 4,59 seconden per kilometer.

Het jaar ervoor legde Jacques Anquetil de strafste tijdrit in de naoorlogse Tourgeschiedenis af: van Versailles naar Versailles, over 28,5 vlakke kilometers, zette hij Albert Bouvet op 2 minuten en 32 seconden, of liefst 5,33 seconden per kilometer. De derde, Graziano Battistini, eindigde op 2 minuten en 39 seconden, of 5,57 seconden per km. Vingegaard zette dus, weliswaar in een halve klimtijdrit, zijn ploegmaat Van Aert (als derde) op een grotere afstand.

Is Vingegaard clean?

De logische vraag die bij veel wielerhebbers en ook journalisten op de lippen brandt: hoe geloofwaardig is die voorsprong, op nota bene de beste coureur ter wereld, Tadej Pogacar, en een tijdritmachine als Wout van Aert? Zit daar geen dopinggeurtje aan?

Op basis van het verleden kan je vermoeden van wel. Veel trainers van andere teams zullen off the record hun verdachtmakingen uiten. Misschien dat ze zelfs bij Jumbo-Visma zouden twijfelen mocht een andere renner zo’n prestatie neerzetten.

Toch pleiten ook zaken in het voordeel van de Deen. Hij is niet alleen fysiek extreem getalenteerd, maar is ook in zijn allerbeste vorm ooit naar de Tour gekomen. Hij was in betere vorm dan vorig jaar, toen zijn voorbereiding werd verstoord door ziekte. Deze keer verliep alles vlekkeloos. De wattages die Vingegaard de voorbije twee weken in de cols heeft getrapt, bewijzen die hoogvorm ook. Hij beschikt bovendien over een uitzonderlijk uithoudingsvermogen waardoor hij de eerste twee Tourweken het best heeft doorstaan en op dit moment de meest frisse renner is.

Bovendien wordt weleens vergeten hoe goed Vingegaard is in het tijdrijden. Vorig jaar had hij al de laatste tijdrit van de Tour van 2022, met veel minder hoogtemeters, gewonnen als hij op het einde niet had ingehouden om Van Aert de zege te schenken.

Watt per kilo

Waarom blinkt de Deen zo uit in die discipline? Niet omdat hij zoveel pure power op de pedalen zet, maar omdat zijn watt per kilo, als een renner van geen 60 kilo, hoger ligt dan bij gelijk welke renner. Dat koppelt de Jumbo-Vismarenner aan een uitzonderlijk aerodynamische fietspositie, hij heeft een zogenaamde CdA-waarde die te vergelijken is met die van Remco Evenepoel. Die waarde is zo laag dat Vingegaard zelfs op het vlakke rapper kan fietsen dan Wout van Aert, zoals hij richting Combloux deed.

Met zijn ploeg is Vingegaard ook maniakaal bezig om die positie nog te perfectioneren. Zijn materiaal krijgt net zoveel aandacht, van de fiets over zijn helm en schoenen, tot zijn outfit (al had Vingegaard in deze tijdrit een pak van de Toursponsor aan, wat hem mogelijk nog enkele seconden gekost heeft).

Het grootste verschil maakte de Deen op de acht kilometers bergop. Op de Côte de Domancy reed alleen Gulio Ciccone zes seconden sneller naar boven dan hij, maar de Italiaan spaarde zich voor die klim en sprintte vol naar boven met oog op het bergklassement. De derde beste, Simon Yates, eindigde op de 2,5 kilometer lange Côte de Domancy al op 23 seconden van Vingegaard.

Vingegaard maakte bovendien de beste keuze door voor de Côte de Domancy niet van fiets te wisselen, wat Tadej Pogacar wel deed, maar hem ook tijd kostte. Zelfs met een gewone wegfiets kon hij geen tijd meer goedmaken op de Jumbo-Vismarenner.

Parcours van buiten

Daarenboven zoefde de Deen ook door de bochten, ook in de afdaling. Hij haalde volgens de gegevens van de Tour zelfs de hoogste snelheid van alle renners (81,9 km/u). Zijn stuurvaardigheid, zeker op zijn tijdritfiets, wordt dan ook onderschat. Vingegaard is een met zijn tijdritfiets, omdat hij er ook zoveel op traint.

Hij focuste daarnaast ook al maanden op deze tijdrit en het parcours. Al in maart ontleedde hij een video met trainer Mathieu Heijboer, over hoe ze het pacing plan (de wattages en snelheid per deel van het parcours) zouden opstellen.

In mei verkende Vingegaard ook echt het parcours, op de rustdag nog eens, en dinsdagmorgen nog een keer. Elke centimeter van de 22,4 kilometer kon hij zo visualiseren. Dat zag je ook aan de manier waarop hij elke bocht nam, terwijl grote concurrent Tadej Pogacar duidelijk minder agressief was. Pogacar erkende ook dat hij niet zijn allerbeste benen had. Terwijl Vingegaard zich naar eigen zeggen super voelde.

Voordeel van de twijfel

Aan u om te oordelen of de prestatie van Vingegaard geloofwaardig is of niet, en of dat aan verboden middelen moet worden gelinkt. Wij steken voor niemand onze handen in het vuur, maar op basis van wat we hierboven hebben beschreven, gunnen we de Deen het voordeel van de twijfel. Soms zijn uitzonderlijke prestaties van een extreem getalenteerde sportman, die de allerbeste begeleiding krijgt, gewoon uitzonderlijk. Zonder meer.