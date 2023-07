Tour: gele trui Vingegaard deelt mokerslag uit met ‘mijn beste tijdrit ooit’

De Deense gele trui Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft dinsdag de individuele tijdrit tussen Passy en Combloux in de 16e etappe van de 110e Tour de France gedomineerd.

Over een golvend traject van 22,4 kilometer haalde Vingegaard de sloophamer boven en had hij aan de finish 1:38 voorsprong op de Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Wout van Aert (Jumbo-Visma) werd derde op 2:51. In het algemeen klassement diept Vingegaard zijn bonus op Pogacar uit tot 1:48 en zo neemt eerstgenoemde een stevige optie op zijn tweede opeenvolgende eindwinst.

‘Ik voelde me geweldig vandaag. Dit was mijn beste tijdrit ooit. Ik ben heel trots en heel blij’, lichtte Pogacar zijn triomf toe in het flashinterview. ‘Ik heb vandaag zelfs mezelf verbaasd. Ik had niet gedacht dat ik het zo goed ging doen.’

‘De Tour is nog niet over’, ging de Scandinaviër verder. ‘Er komen nog een aantal lastige ritten aan. We moeten blijven vechten. Ik ben heel gelukkig met mijn eerste tijdritoverwinning in de Tour.’