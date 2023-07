Alles over rit 14 van de Tour: Jumbo-Visma moet nu aan de sloopwerken beginnen

Na drie opeenvolgende counterpunches van Tadej Pogacar moeten geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn Jumbo-Vismateam in de eerste zware Alpenrit starten met het plan om de explosievere Sloveen te slopen.

Wanneer een gemeente de start of aankomst van een Tourrit mag organiseren, hoor je de burgemeester telkens de impact van ’s werelds grootste wielerkoers op de naambekendheid, de lokale economie en het toerisme benadrukken. Tegenwoordig wordt zo’n kandidatuur ook vaak gekoppeld aan fietsvriendelijke projecten. ASO heeft er zelfs een label voor gecreëerd: ‘Ville à Vélo du Tour de France’, gelinkt aan één tot vier fietssymbooltjes, naargelang de inspanningen die geleverd worden. In totaal hebben al 133 gemeenten of steden (ook in het buitenland) zo’n label gekregen.

Onder meer Annemasse, waar deze rit begint. Die gemeente heeft sinds 2004 de Tour niet meer ontvangen, maar na negentien jaar wordt het geduld van de Annemassiens beloond. Met zelfs een extra evenement: de start van L’Etape du Tour, de cyclosportieve fietstocht die elk jaar 16.000 wielertoeristen ontvangt. Dat zou volgens ASO 40.000 bezoekers met zich meebrengen, en een totale return van zeven miljoen euro. Al moet je dat cijfer allicht met een dikke korrel zout nemen.

Nieuwe col

Een week na L’Etape du Tour beginnen de ‘echte’ renners aan deze veertiende etappe, over een totale afstand van 152 kilometer in het departement Haut-Savoie. Goed voor ruim 4200 hoogtemeters in de Chablais-Alpen, gelegen tussen het Meer van Genève en het Mont Blancmassief.

Van bij de start gaat het bergop, over de Col de Saxel (4 kilometer aan 4,7 procent). Ideaal terrein om mee te glippen in de vlucht van de dag, met name voor klimmers die belust zijn op bolletjespunten en de ritzege.

In het eerste deel van de etappe volgen nog drie colletjes: de Col de Cou (7 kilometer aan 7,4 procent), de Col du Feu (5,8 kilometer aan 7,8 procent) en de Col de Jambaz (6,8 kilometer aan 3,8 procent). Die tweede col, met een schitterend uitzicht op het Meer van Genève, debuteert in de Tour. Een smalle beklimming die populair is bij de lokale wielertoeristen, omdat er amper auto’s passeren.

© National

De echte scherprechters liggen echter pas na halfweg. Op 64 kilometer van de finish begint de Col de la Ramaz. Niet te onderschatten, want 13,9 kilometer aan 7,1 procent, waarvan één kilometer aan ruim 10 procent. De laatste twee keer dat de Tour er passeerde, kwam een Belg er als eerste over de top: Thomas De Gendt in 2016, Mario Aerts in 2010.

Na een kort valleistuk wacht de Col de Joux Plane, een van lastigste Alpencols. Plane betekent nochtans vlak en une joux is een bebost gebied op een berg, maar plat loopt het asfalt allerminst: 11,6 kilometer aan 8,5 procent, met een tweede deel waar de hellingsgraad niet onder de 9 procent duikt. Bovendien dwars door de weiden, waardoor het lijkt alsof de smalle weg niet steil klimt – een optische illusie waar veel renners zich al aan hebben mispakt.

Na de top, met een plateautje van drie kilometer, volgt de steile afzink naar Morzine. De snelheden zullen er bijzonder hoog liggen. Sean Kelly zou in deze afdaling naar eigen zeggen ooit 124 kilometer per uur hebben bereikt. Minder rap ging het de laatste keer, in de Tour 2016, toen Jarlinson Pantano, Vincenzo Nibali en Ion Izagirre in hondenweer als eerste bovenkwamen op de Joux Plane. Drie zeer goeie dalers, van wie Izagirre, die donderdag de rit won naar Belleville-en-Beaujolais, de snelste was in de natte afzink.

Het blijft niettemin een gevaarlijke afdaling. In aanloop naar de Tour heeft de nieuwe voorzitter van de rennersvakbond, Adam Hansen, daarom bij organisator ASO gepleit voor aanpassingen aan het wegdek en voor het plaatsen van vangnetten en matrassen in de gevaarlijkste bochten. Een vraag die kwam vanuit het peloton na het dodelijke ongeluk van Gino Mäder in de jongste Ronde van Zwitserland. Zoals blijkt uit de tweet van Hansen is ASO ingegaan op die wensen.

So to report on @LeTour stage 14, downhill, Col de Joux Plane. Here is a video I made today. The latest version of the road. https://t.co/1AXmGMgPF2@amaurysport did exactly what they said in our meeting before the Tour. I had riders ask me from their experience of bad… — Adam Hansen (@HansenAdam) July 13, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Record van Pantani

Nog meer dan de afdaling zal allicht de klim beslissend zijn. Er is zelfs weer een klimrecord in gevaar, nadat Tadaj Pogacar vrijdag dat van de Grand Colombier aan flarden heeft gefiest. Het record van de Joux Plane (32 minuten en 56 seconden) staat nog altijd op naam van Marco Pantani, daterend van de Tour 1997. Il Pirata reed toen bijna een minuut rapper dan Jan Ullrich en Richard Virenque. Bijzonder snel, want geen enkele renner is sindsdien onder de 34 minuten gedoken.

Een (epo)record dat dit jaar mogelijk zal sneuvelen als Tadej Pogacar en/of Jonas Vingegaard van bij het begin van de klim vol doortrekken. Bovendien geholpen door de strakke zuidwestenwind die op het grootste deel van de col schuin in de rug zal blazen.

Sneuvelt vandaag het record dat Marco Pantani in 1997 neerzette op de Joux Plane? © BELGAIMAGE

Op de top van de Joux Plane zijn er bovendien weer acht, vijf en twee bonificatieseconden te rapen. Daar kan Pogacar opnieuw zijn explosiviteit uitspelen, als hij samen met Vingegaard bovenkomt.

Voor de Deen wordt het dus zaak om zijn rivaal al voordien met het hele Jumbo-Vismateam proberen te slopen. In deze, wat Sepp Kuss noemde, ‘eerste échte bergrit van deze Tour’. Door UAE Emirates al het werk te laten opknappen in de rit naar de Grand Colombier, waar Pogacar acht van zijn zeventien seconden goedmaakte op Vingegaard, zouden de geel-zwarte troepen iets frisser moeten zijn. Tiesj Benoot en co kregen dan ook de opdracht om zich te sparen op de slotklim.

Vroege sloopwerken

Misschien begint Jumbo-Visma zelfs al met de sloopwerken op de 14 kilometer lange Col de la Ramaz. Wout van Aert zou dan weer van pas kunnen komen als zogenaamde satellietrenner, die meegaat in een vroege vlucht, op de top van die voorlaatste klim op zijn kopman wacht, en de afdaling en de vallei naar de voet van de Joux Plane voor zijn rekening neemt. De kans is echter klein dat Pogacar al op de Col de la Ramaz zal lossen.

Lees hier alles over de Tour de France 2023

Na vierduizend hoogtemeters lijkt de kans groter dat dat op de nog zwaardere Joux Plane wel lukt. Klimluitenant Sepp Kuss zou daar nog een rol moeten kunnen spelen – misschien zelfs ook vanuit een vlucht – om Vingegaard richting de top te lanceren. De Deen is bovendien een zeer goeie daler. In de afzink naar Morzine zou hij een eventuele voorsprong op Pogacar op zijn minst moeten kunnen vasthouden.

Allemaal mooie plannen op papier, die anders kunnen uitdraaien als Pogacar geen krimp blijft geven, na zijn voorlopig ene relatief ‘minder’ moment op de Marie Blanque. Evengoed blijft de Sloveen in het wiel van Vingegaard, of gooit hij hem zelf los in de laatste kilometer(s) van de Joux Plane. Om daar acht bonusseconden op te rapen en nog tien aan de finish, om zo de Deen te onttronen als geletruidrager.

Welk scenario het ook wordt: spektakel alweer verzerkerd.

WEERSVERWACHTING RIT 14 Elke dag bekijkt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux het weer van de volgende rit. Zijn voorspelling voor de veertiende etappe: ‘In het begin van de rit is zal de zon volop, schijnen, met temperaturen tot 25 graden en meer. Later in de namiddag stijgt de kans op een regen- en onweersbui (40%). De wind waait meestal zwak uit het zuidwesten en wordt in de loop van de late namiddag sterker. Bij eventuele onweersbuien kunnen de windstoten hoger uitpakken, tot ruim dertig kilometer per uur.’ Meer weer? Check noodweer.be