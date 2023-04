Daar zijn de play-offs, daar is het jong talent

De reguliere competitie zit erop, het eindspel kan beginnen. Na een bloedstollend slotweekend starten nu de play-offs. En daarin spelen ook enkele jonge talenten een rol.

De Mil op kop

Alleen maar tevreden gezichten in het Jan Breydel-stadion vorige zondag. Club Brugge won met 7-0 en door het verlies van Gent sloop het alsnog de top vier binnen. Dat was na het ontslag van coach Scott Parker enkele weken geleden toch niet zo vanzelfsprekend. Beloftecoach Rik De Mil nam over en dat had gevolgen voor de wedstrijdselecties.

Plots was er het wederoptreden van Jorne Spileers, de achttienjarige die vorig jaar bij zijn debuut aandacht kreeg omdat hij met de trein naar de match was gekomen. Onder De Mil bij Club NXT had Spileers laten zien dat hij er klaar voor was. Dus achtte de kersverse T1 de tijd rijp om Spileers in de ploeg te droppen. Dat bleek een prima keuze, want de jonge verdediger kreeg slechts één tegendoelpunt in zeven wedstrijden. Hij werd al snel de vaste man naast Brandon Mechele in de Brugse defensie.

Jorne Spileers kreeg het vertrouwen van Rik De Mil en gaf zijn basisplek niet meer weg. © Getty

Sinds de aanstelling van De Mil kregen verschillende jongeren een kans om zich te tonen bij de A-ploeg. Onder hen Romeo Vermant, Chemsdine Talbi en Cisse Sandra, die eerder al uitkwam voor het eerste elftal. Stuk voor stuk lieten die jongeren ook wat zien. In de laatste wedstrijd hield Spileers opnieuw de nul en gaf Kyriani Sabbe (18) de assist op de 6-0.

Dan is er nog Antonio Nusa, die vorig jaar in de play-offs debuteerde. Sindsdien kreeg hij nog enkele kansen, maar hij kon zich niet ontpoppen tot een certitude. Misschien kan de achttienjarige, net als vorig seizoen, zijn club enkele goals schenken in de belangrijke wedstrijden die Club voor de boeg heeft.



Antwerp blijft niet achter

Ook coach Mark van Bommel deed dit seizoen geregeld een beroep op jonge talenten. Zo was er de doorbraak van Arthur Vermeeren, die volgens sommigen zelfs al bijna rijp was voor een plekje in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco. De middenvelder maakte zijn debuut thuis tegen Oostende en verdween sindsdien niet meer uit de ploeg. Meer nog, hij werd een van de sterkhouders, die ook in topwedstrijden zijn stempel op een match kon drukken. Dit is zijn moment om te bevestigen. Want Vermeeren is, naast Vincent Janssen en Toby Alderweireld, misschien wel de belangrijkste pion voor Van Bommel. De stabiliteit en maturiteit die hij als achttienjarige al uitstraalt getuigen van grote klasse.

Een ander talent is Mandela Keita. Hij kwam over van OH Leuven en viel meteen op. Na het uitvallen van Alhassan Yusuf op het middenveld kreeg hij een kans. Maar zelfs na Yusufs terugkeer bleef Keita gewoon staan. De komst van de 20-jarige Belg was een schot in de roos.

Mandela Keita (rechts) bleek een welgekomen versterking voor Antwerp. © Getty

Ook jonge talenten als Zeno Vandenbosch, Kobe Corbanie en Christopher Scott mochten al eens proeven van het eerste elftal. De twee defensieve spelers en de winger stonden vooraan in de rij invallers als er vaste waarden uitvielen. Door het drukke programma dat er nu aan komt, kunnen ook zij nog eens hun talent etaleren.

Plotse ontbolstering bij Union, hoop op tandem bij Genk

Union kon op de laatste speeldag nog aansluiten bij Genk en trekt zo zonder achterstand richting de play-offs. Na de exit uit de Europa League zet de Brusselse club dus volop in op de titel. Wie sinds kort meewerkt aan die plannen is Casper Terho. De negentienjarige Finse aanvaller maakte in de Europese wedstrijd tegen Leverkusen zijn eerste doelpunt en kon daar afgelopen weekend nog een tweede treffer bijvoegen. Hij kwam over in de winter, maar speelde pas onlangs zijn eerste minuten. Net op tijd om te schitteren in de finale fase van het seizoen.

Casper Terho is misschien wel hét geheime wapen van coach Karel Geraerts. © Getty

Bij Genk rekenen ze dan weer op de jonge tandem die al bijna het hele seizoen geschitterd heeft. Bilal El Khannouss (18) en Mike Trésor (23) hebben de sleutel in handen om de titel naar Limburg te halen. Maar dan moeten ze wel weer op hun beste niveau spelen, en beide spelers hebben het de laatste weken net dat tikkeltje moeilijker. Hun mindere vorm betekende puntenverlies voor Genk, dat zijn voorsprong zag smelten als sneeuw voor de zon. Tijd dus voor het duo om op te staan. Want nu gaat het om de knikkers.