‘Wij zijn bekommerd om de benadering van het ongeboren leven die in het rapport over de abortuswet naar voren komt’

Een groep academici en politici verzetten zich in een open brief tegen een verdere versoepeling van de abortuswetgeving, zoals die aanbevolen wordt in de “Studie en evaluatie van de abortuswet en -praktijk in België”. Bij de ondertekenaars zijn onder meer Mark Elchardus en Lieven Annemans, en verschillende volksvertegenwoordigers van Vlaams Belang.

Waarde volksvertegenwoordigers, ministers en staatssecretarissen,

Wij, de Ondergetekenden, wensen middels onderhavige open brief onze bezorgdheid te uiten over de aanbevelingen opgenomen in het rapport met de titel “Studie en evaluatie van de abortuswet en -praktijk in België” (het “Rapport”), opgesteld op verzoek van de federale regering door het Interuniversitair, multidisciplinair en onafhankelijk comité belast met de studie en de evaluatie van de praktijk en de wetgeving inzake vrijwillige zwangerschapsafbreking (het “Comité”).

Wij hebben kennis genomen van de aanbevelingen van het Rapport, in het bijzonder van de adviezen die betrekking hebben op (1) een veralgemeende legalisering van de abortusprocedure tijdens het tweede trimester van de zwangerschap, met name door de verlenging van de reguliere abortustermijn van 12 tot (minimum) 18 weken, (2) de afschaffing van de zesdaagse wachttermijn tussen het verzoek om en de uitvoering van de zwangerschapsafbreking (de “bedenktijd”) en (3) de schrapping van de informatieverstrekking aan de moeder inzake de bestaande alternatieven voor abortus (zoals adoptie).

Wij zijn ons bewust zijn van de ethische, relationele, medische en maatschappelijke complexiteit van de abortuskwestie. Wij stellen bovendien geenszins de unieke uitdagingen van een (niet-geplande) zwangerschap in vraag, noch betwisten wij het belang van toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg voor vrouwen, in het bijzonder (aanstaande) moeders.

Onverminderd onze uiteenlopende mens- en maatschappijvisies, zijn wij niettemin bekommerd om de benadering van het ongeboren leven die in het Rapport naar voren komt. Wij zijn in het bijzonder van oordeel zijn dat een verdere versoepeling van de abortusprocedure, overeenkomstig de aanbevelingen van het Comité (zoals opgenomen in het Rapport), niet langer overeenstemt met de door de Wetgever na te streven balans tussen enerzijds de bescherming van het ongeboren leven en anderzijds de (lichamelijke) zelfbeschikking van de zwangere vrouw.

Wij, de Ondergetekenden, verzoeken de aangeschrevenen daarom niet in te gaan op de aanbevelingen van het Comité, zoals deze geformuleerd werden in het Rapport en hernomen werden in deze open brief.

Hoogachtend,

Roan Asselman is jurist en Initiatiefnemer van de brief.

De ondergetekenden vertegenwoordigen geen politieke partij, onderneming, instelling van hoger onderwijs of andere organisatie. Titels, functies en beroepen worden uitsluitend vermeld om identiteitsverwarring te voorkomen.

De lijst van de ondertekenaars, uitsluitend in eigen naam.