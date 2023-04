CD&V gaat akkoord met beperkte verlenging abortustermijn

Regeringspartij CD&V kan zich nu toch vinden in een verlenging van de abortustermijn van 12 naar 14 weken. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De christendemocraten willen dat wel omkaderd zien met gratis langdurige anticonceptie.

Al sinds het begin van de legislatuur circuleren voorstellen om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken, vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit de strafwet te halen en de bedenktijd in te korten van zes dagen tot 48 uur.

Socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI steunen die versoepeling van de abortuswetgeving, maar CD&V verzette zich tot nog toe, net als N-VA en Vlaams Belang. De Vivaldi-partijen, waaronder dus CD&V, spraken tijdens de regeringsformatie uiteindelijk af om de huidige abortuswetgeving eerst aan een evaluatie te onderwerpen, alvorens in het parlement naar een consensus kan worden gezocht. Een wetsvoorstel van de PS belandde daardoor voor onbepaalde tijd in de koelkast.

Maar de wetenschappelijk evaluatie is er nu, en wordt dinsdag besproken in de Kamercommissie Justitie. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof lost al een schot voor de boeg: haar partij is bereid om mee te gaan in een verlenging van de wettelijke abortustermijn tot 14 weken, en kan zich vinden in een bedenktijd van minstens 48 uur, waarbinnen psychosociale begeleiding kan worden opgestart. Volgens Van Hoof is een termijn van 14 weken “in het belang van zowel de vrouw als het ongeboren leven’ en in lijn met ‘verschillende objectieve en wetenschappelijke redenen’ in het expertenrapport.

Zo moet een zwangerschapsonderbreking na 14 weken uitgevoerd worden met een invasieve medische ingreep in plaats van een zuigcurettage, ontwikkelt een foetus volgens een wetenschappelijke studie uit 2021 pijnperceptie vanaf 15 weken en zou 57 procent van de vrouwen die nu nog na 12 weken een abortus wil worden geholpen door de termijn naar 14 weken uit te breiden, zegt ze.

De christendemocraten vragen tegelijkertijd om langdurige anticonceptie – een spiraal bijvoorbeeld – gratis te maken voor iedereen, want “de beste abortus is nog altijd een abortus die niet nodig is” en door financiële drempels weg te nemen kunnen ongewenste zwangerschappen worden voorkomen, klinkt het. Tot slot kan er voor de partij een uitzondering op de maximumtermijn van 14 weken komen indien er sprake is van verkrachting of incest.

De CD&V blijft er wel bij dat abortus beter in de strafwet kan blijven staan en dat het recht erop niet grondwettelijk verankerd hoeft te worden. De partij wijst er ook op dat het rapport aanbeveelt om zwangerschapsonderbrekingen boven de 12 weken niet in reguliere abortuscentra te behandelen, maar in gespecialiseerde centra met multidisciplinaire teams.

‘Abortus is en blijft meer dan een medische ingreep waar we met de grootste voorzichtigheid mee moeten omspringen’, benadrukt Van Hoof. ‘Vanaf 15 weken ontwikkelen foetussen een pijnperceptie, vanaf week 16 is de foetus voelbaar voor de vrouw en met de wetenschappelijke evolutie wordt levensvatbaarheid steeds sneller en sneller bereikt. Vandaag ligt de levensvatbaarheid van een foetus volgens de WHO al rond 20 weken, wat akelig dicht komt bij de termijn die sommige partijen naar voren schuiven om abortus toe te laten op 18 of zelfs 20 weken.’