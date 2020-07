De Europese Copernicusdienst voor klimaatverandering waarschuwt voor de extreme temperaturen en bosbranden in Siberië.

Juni 2020 evenaart juni 2019 als de warmste junimaand ooit ter wereld, zo maakte de Copernicusdienst voor klimaatverandering dinsdag bekend. 'Juni 2020 is samen met juni 2019 de warmste junimaand sinds het begin van de metingen, met een temperatuur die 0,53°C hoger lag dan het gemiddelde van de periode 1981-2010', zo klinkt het in de mededeling van Copernicus. Een maand eerder had mei ook al een hitterecord laten noteren.

Maar vooral de 'uitzonderlijke hitte' in het arctische gedeelte van Siberië trekt de aandacht van het Europese agentschap. De temperatuur lag er vorige maand liefst 10°C hoger dan het gemiddelde. Op 20 juni werd een maximumtemperatuur van 38°C gemeten in een meetstation in Verchojansk, een mogelijk record voor de noordpoolcirkel. Daarvoor wordt er nog gewacht op bevestiging van de Wereld Meteorologische Organisatie. Verchojansk is een stad van extreme temperatuurverschillen: op het einde van de negentiende eeuw werd er tijdens de winter eens een minimumtemperatuur van -67,8°C gemeten.

Volgens Copernicus is de hitte in Siberië te wijten aan meerdere factoren die op elkaar inwerken, zoals wind en een dun sneeuwtapijt. 'Het is verontrustend dat de arctische gebieden sneller opwarmen dan de rest van de wereld', verklaarde directeur Carlo Buontempo. 'Het is ongewoon dat West-Siberië tijdens winter en lente al zo lang hogere temperaturen laat optekenen. De uitzonderlijke temperaturen die gemeten werden in arctisch Siberië zijn zorgwekkend.'

Copernicus stelde daarnaast ook een toename van bosbranden en hun intensiteit vast in het noordoosten van Siberië, en in mindere mate in Alaska en de Canadese Yukon. Volgens Copernicus hebben de immense branden voor een uitstoot van 59 megaton CO2 in de atmosfeer gezorgd, tegenover 53 megaton in juni 2019. Gezien de huidige hitte en droogte lijkt de situatie bovendien niet meteen te zullen verbeteren, vrezen de experts.

