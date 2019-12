Waarom zou je je niet vaccineren?

De mazelen zijn opnieuw in opmars. Omdat minder mensen zich laten inenten. Volgens sommigen krijgen kinderen er autisme van, anderen menen dat al dat vaccineren zou helemaal niet goed is voor je afweersysteem. Nochtans is het geen kwestie van geloven in vaccins, want de feiten zijn er. Vaccinoloog Pierre Vandamme (UAntwerpen) zet ze op een rijtje. Wat is onzin en wat klopt?