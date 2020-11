Het vaccin van Moderna tegen COVID-19 is 94,5 procent effectief. Dat blijkt uit de voorlopige onderzoeksresultaten, meldt het Amerikaanse biotechnologiebedrijf maandag.

Moderna werkt aan het vaccin mRNA-1273. De farmaceut gebruikt een vergelijkbare techniek om tot een vaccin te komen als Pfizer. Het vaccin van dat laatste bedrijf is volgens voorlopige onderzoeksresultaten tot 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting.

Voor de tests maakt Moderna gebruik van ongeveer 30.000 proefpersonen. Een deel krijgt het kandidaat-vaccin, een ander deel krijgt een placebo. In die controlegroep liepen 90 mensen het coronavirus op. Bij de mensen die het middel van Moderna kregen, raakten maar 5 personen besmet. Van die 95 besmette personen werden 11 ernstig ziek, allen uit de controlegroep van mensen die een placebo hadden gekregen.

Volgens Moderna kwamen er geen grote veiligheidsproblemen aan het licht tijdens de testen.

Met spoed op de markt

De farmareus wil de Amerikaanse toezichthouder binnenkort toestemming vragen om het middel met spoed op de markt te brengen. Moderna wil in de loop van volgend jaar een half miljard tot 1 miljard doses leveren. Volgens Stéphane Bancel, de topman van Moderna, is dit 'een cruciaal moment in de ontwikkeling van het vaccin tegen covid-19'. 'Deze positieve, tussentijdse analyse van het onderzoek geeft ons de eerste klinische indicaties dat ons vaccin de ziekte van covid-19 kan voorkomen, inclusief de ernstige vorm.'

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), de Europese toezichthouder voor medicijnen, kijkt alvast of een derde coronavaccin geschikt is om op de markt te brengen. Het middel van Moderna krijgt een versnelde beoordeling, een zogeheten rolling review, maakte het EMA maandag bekend. Als het middel mRNA-1273 goed werkt, kan het sneller ingezet worden om coronabesmettingen te voorkomen. Normaal gesproken vragen medicijnfabrikanten pas om toelating wanneer de proeven met een nieuw middel helemaal afgerond zijn. Zodra al het papierwerk binnen is, beginnen de toezichthouders met het bestuderen van de uitkomsten en beslissen ze of het middel op de markt mag komen. Bij een rolling review kijken de toezichthouders mee over de schouders van de farmaceuten terwijl hun gegevens binnenkomen.

Bij twee andere mogelijke vaccins kijkt het EMA al mee. Dat zijn het middel AZD1222 van AstraZeneca en de universiteit van Oxford, en het middel BNT162b2 van Pfizer en BioNTech. De topman van het EMA zei onlangs al dat daar snel een derde middel bij zou komen, maar wilde de naam toen nog niet noemen. Het EMA, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijke voor de toelating van vaccins en geneesmiddelen tot de Europese markt.

'Voor iedereen geschikt'

Moderna heeft alles samen 30.000 deelnemers kunnen strikken voor de derde fase van het onderzoek. Bij het ronselen van de vrijwilligers ging er bijzondere aandacht naar diversiteit. Zo zijn meer dan 11.000 ingeschreven deelnemers afkomstig van minderheidsgroeperingen, onder wie 6.000 Latijns-Amerikaanse deelnemers en meer dan 3.000 Afro-Amerikanen. Op die manier wil het bedrijf zich naar eigen zeggen verzekeren van een vaccin 'dat voor iedereen geschikt is, inclusief gemeenschappen die historisch gezien ondervertegenwoordigd zijn in klinisch onderzoek en die onevenredig zwaar worden getroffen door covid-19'.

Zo'n 42 procent van de totale deelnemers aan het Fase III COVE-onderzoek is afkomstig uit medisch hoog risicogroepen. Het gaat onder meer om ruim 7.000 ingeschreven 65-plussers en meer dan 5.000 deelnemers jonger dan 65 jaar, maar met een hoog risico op chronische ziekten die hen blootstellen aan een verhoogd risico op ernstige covid-19, zoals diabetes, ernstig overgewicht en hartziekte.

