Twee uur in de rij staan om in ’t Louvre even naar een teleurstellend kleine Mona Lisa te kijken. Terwijl je dat net zo goed kan zien in een boek, vanuit je luie zetel. Of op internet. Zijn musea eigenlijk niet passé? Museumonderzoeker Olga Van Oost, prof aan de VUB en directeur van Faro, verdedigt vanuit het Museum Dr. Guislain met vuur musea. Niet de stoffige en gedateerde. Maar de hedendaagse musea die je laten zien én voelen wat er in de wereld gebeurt.