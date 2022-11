Waarom worden er minder olifanten met slagtanden geboren?

De afgelopen dertig jaar werden enorm veel olifanten gedood voor hun slagtanden. De stropers zijn maar niet weg te krijgen, want de vraag naar ivoor in Azië blijft groot. In het Afrikaanse Mozambique worden sinds enkele jaren veel minder mannetjesolifanten geboren en heel wat vrouwelijke olifanten hebben geen slagtanden meer. Heeft de olifant heeft zich razendsnel aangepast aan de stroperij? Of is er iets anders aan de hand? Evolutiebioloog prof. dr. Ellen Decaestecker van de KU Leuven komt je vertellen waarom er steeds minder olifanten met slagtanden geboren worden.