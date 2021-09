Start-up Colossal wil met 15 miljoen dollar investering de uitgestorven wolharige mammoet terugbrengen.

Tienduizend jaar na het uitsterven van de wolharige mammoet wil een team wetenschappers het dier weer tot leven wekken. Het idee wordt al jaren besproken, maar het gloednieuwe biotechbedrijf Colossal haalde zopas 15 miljoen dollar investering op om het te verwezenlijken, kondigde het aan op maandag. Daarmee komt schot in de zaak. De oprichters hopen dat over zes jaar de eerste kalfjes geboren worden. Colossal hoopt duizenden hybriden te creëren van de olifant en de mammoet die zouden kunnen overleven op de toendra van Siberië. Oprichters Ben Lamm, een techondernemer, en Harvard-geneticus George Church zijn niet van plan een pretpark te creëren rond de uitgestorven dieren - zoals in de succesfilm Jurassic Park - maar willen het mogelijk maken uitgestorven diersoorten terug te brengen. Die missie omschrijft het bedrijf zelf als 'ont-uitsterven.' Ongeveer een miljoen planten- en diersoorten worden vandaag met uitsterven bedreigd. Colossal zou olifanten-dna aanpassen en er mammoetkenmerken aan toevoegen, zoals dikke vacht en een vetlaag die tegen extreme kou beschermt. Het team wetenschappers vertrekt van het dna van de Aziatische olifant, die met de mammoet een voorouder deelt die zes miljoen jaar geleden leefde. Embryo's van de kruising zouden dan ingebracht worden bij de Aziatische olifant. Colossal wil gebruik maken van de genetische knip- en plaktechniek Crispr, die mogelijk revolutionaire toepassingen met zich kan meebrengen voor de geneeskunde. Ook durfinvesteerders uit Silicon Valley zien er veel belofte in, zij kwamen met het geld voor Colossal over de brug. 'De krachtpatsers van Colossal hebben alles in huis om ons begrip van moderne genetica helemaal op zijn kop te zetten', zegt investeerder Tony Robbins tegen de techwebsite TechCrunch. Als Colossal in zijn opzet slaagt dan zou het de technologie in licentie aan andere bedrijven verkopen. Door opnieuw mammoets te introduceren op de arctische steppe zou Colossal naar eigen zeggen het milieu kunnen helpen. De toendra van Siberië en Noord-Amerika warmt immers snel op. De mammoet zou bijdragen tot het vormen van grasland, dat de bodem beschermt tegen erosie en opwarming. En daardoor zou broeikasgas in de grond blijven. In The Guardian zegt evolutionair bioloog Victoria Herridge echter dat daarvoor honderdduizenden dieren nodig zijn. 'Het is gewoon niet plausibel.' Andere wetenschappers zijn naar verluidt erg sceptisch dat Colossal het kunstje kan klaarspelen. Toch is er bewijs dat zogenaamde 'genetische redding' kan werken. Afgelopen februari werd in de VS de zwartvoet-fret gekloond, een met uitsterven bedreigde Noord-Amerikaanse diersoort. Onderzoekers gaan het dier van zusjes en broertjes (en mogelijke partners) voorzien, om de diersoort nieuw leven in te blazen. Het mammoet-project roept ten slotte grote ethische vragen op, schrijft The New York Times: is het wel humaan een diersoort tot leven te wekken over wiens biologische huishouding er zo weinig geweten is? En wie mag straks beslissen het dier in de natuur los te laten, of hoe moet het hele proces zich überhaupt ontvouwen?