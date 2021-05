Rusland zal in december de Japanse miljardair Yusaku Maezawa met zijn assistent Yozo Hirano naar het Internationaal Ruimtestation ISS lanceren. Zij zijn de eerstvolgende ruimtetoeristen van Space Adventures, een bedrijf gespecialiseerd in ruimtetoerisme.

Het duo vertrekt op 8 december van op Bajkonoer in Kazachstan met de Sojoez MS-20 voor een twaalfdaagse trip. Gezagvoerder van de Sojoez is de Russiche beroepskosmonaut Aleksandr Misoerkin.

'Ik ben erg geïnteresseerd hoe het is om in de ruimte te zijn en ben van plan mijn indrukken met de wereld te delen op mijn YouTube-kanaal', aldus Maezawa. Hij start in juni een opleiding van ongeveer drie maanden in Sterrenstad nabij Moskou.

Trip zelf betaald

Space Adventure beklemtoont dat voor het eerst twee ruimtetoeristen tegelijk een trip met hetzelfde ruimteschip maken. Het is ook tien jaar na de laatste toeristische vlucht naar de ruimte. Het bedrijf werkt met het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos samen sinds de vlucht van de eerste ruimtetoerist, de Amerikaan Dennis Tito, in 2001. Tot nu toe hebben zeven ruimtetoeristen het ruimtestation bezocht en zelf hun vlucht betaald. Yusaku Maezawa wordt de achtste en de eerste uit Japan. Hoeveel hij heeft betaald is niet meegedeeld.

De 45-jarige Yusaku Maezawa is CEO van Start Today dat hij in 1998 heeft opgericht. Hij lanceerde in 2004 de online modewinkelwebsite Zozotown, nu de grootste van Japan. Hij staat ook bekend als kunstverzamelaar. De Japanner wordt ook de eerste toerist die rond de maan zal vliegen, met een Starship van het Amerikaanse bedrijf SpaceX. Dat zal niet vroeger zijn dan 2023.

