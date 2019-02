Nieuwe race naar de Maan: wat mogen bedrijven doen in de ruimte?

Ruimtevaart is sinds kort niet langer het territorium van overheidsinstanties, maar wordt steeds meer toegankelijk voor grote en kleine ondernemers die businessopportuniteiten buiten onze atmosfeer zien. Elon Musk, oprichter van SpaceX, beweert dat hij over tien jaar kolonisten naar Mars brengt. Ook Amazon-stichter en eigenaar van raketbedrijf Blue Origin Jeff Bezos voorspelt dat in de toekomst miljoenen mensen in de ruimte zullen werken en leven.

...