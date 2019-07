Iemand met dementie kan plots agressief gedrag vertonen en wild om zich heen beginnen slaan. Waarom herken je vaak een geliefde persoon niet meer wanneer deze ziekte bij hem of haar toeslaat?

De voorhoofdskwab of frontale kwab van de hersenen regelt ons gedrag. Dankzij die frontale kwab worden we ons bewust van emoties. Ze zorgt er ook voor dat we niet altijd handelen volgens onze emoties. We kunnen razend kwaad zijn op een andere persoon, maar toch gaan we niet op de vuist. Daarin onderscheiden we ons van dieren, die een veel minder ontwikkelde frontale kwab hebben. Als je een reptiel prikkelt, dan zal die of vluchten of aanvallen. Een hond zal eetgedrag niet kunnen uitstellen als die zijn lievelingseten voorgeschoteld krijgt, terwijl wij aan de feestdis wachten met eten tot iedereen aan tafel bediend is.

Een beschadiging van de frontale kwab kan leiden tot een volledige apathie of een complete ontremming. Twee uitersten dus, afhankelijk van welk deel van de frontale kwab vooral aangetast is. In geval van apathie, zal de persoon die vroeger sociaal en actief was, nu heel geremd en in zichzelf gekeerd zijn. De persoon met apathie is weinig betrokken bij zijn omgeving en empathie is afwezig.

In geval van ontremd gedrag vertoont de persoon sociaal ongepast gedrag. Een persoon zal bijvoorbeeld luidop commentaar geven over derden, of moppen tappen tijdens een uitvaartplechtigheid. De sociale welvoegelijkheidsregels worden aan de laars gelapt. De persoon met frontale ontremming is ook impulsief en zal snel op prikkels reageren. Dit kan ook overdreven emotionele reacties teweeg brengen, omdat de functie van de frontale kwab, die er normaal voor zorgt dat we niet steeds handelen volgens onze emoties, verstoord is. De frontale ontremming kan zo leiden tot een snel omslaan van het gedrag naar bv agressie.

De meeste personen met frontale kwab-symptomen hebben geen ziekte-inzicht. Hen aanspreken op dit gedrag heeft dus geen effect.

Alzheimer vs dementie

Veel neurodegeneratieve hersenziekten tasten ook in meer of mindere mate de frontale kwab aan. Men ziet vaak dat ook mensen met een dementie door een ziekte van Alzheimer frontale tekens ontwikkelen, vaak in de richting van apathie, maar soms ook onder de vorm van ontremd gedrag. Bij een ziekte van Alzheimer nemen de frontale kwab-tekens en symptomen toe naarmate de dementie vordert aangezien de betrokkenheid van de frontale kwab bij het ziekteproces ook toeneemt naarmate de ziekte vordert.

Dat staat in contrast tot frontale kwab-dementie, waar de frontale hersenkwab reeds zeer vroeg in de evolutie aangetast raakt. Deze patiënten vertonen dan ook gedrags- en karakterveranderingen als eerste ziektesymptoom.

Uiteraard zijn er ook psychologische redenen waarom het gedrag van een persoon met dementie verandert. Ons gedrag wordt ook bepaald door ons karakter, en bij het normale verouderingsproces zie je sommige persoonlijkheidstrekken veranderen. Het hoeft ons dus niet te verbazen dat dat ook het geval is bij personen die een dementie ontwikkelen. Anderzijds leidt het gevoel en het besef van de zich inzettende aftakeling uiteraard vaak ook tot emotionele en affectieve veranderingen. Mensen met dementie hebben dan ook een verhoogd risico om een depressie te ontwikkelen.