De aanwijzingen en gevolgen van klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel, het afsmelten van ijs en extreem weer, namen in de periode 2015-2019 toe, zegt een nieuw rapport van de Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties.

De periode 2015 tot 2019 was de warmste periode van vijf jaar ooit sinds de metingen zowat 150 jaar geleden zijn gestart. Dit heeft de WMO, de Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties, zondag bekendgemaakt.

Volgens voorlopige berekeningen lag de gemiddelde temperatuur in deze periode 1,1 graad Celsius hoger dan het gemiddelde in het pre-industriële tijdperk.

Tegenover de daarvoor liggende periode van vijf jaar was het in de voorbije periode 0,2 graden warmer, zegt de WMO.

Volgens directeur-generaal Petteri Taalas van de WMO moeten de inspanningen verdrievoudigen om de doelstelling te bereiken om de temperatuurstijging op onze planeet tegen 2100 onder de 2 graden te houden.

Armste landen aan hun lot overgelaten

De ngo Oxfam roept ondertussen de rijke landen op om meer middelen vrij te maken voor de minst ontwikkelde landen wat betreft klimaatverandering. Inwoners van de armste landen ter wereld ontvangen immers ongeveer 3 dollar per jaar, of minder dan één eurocent per dag, om zichzelf te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van de klimaatcrisis, zo blijkt uit een rapport.

Oxfam kwam tot de conclusie dat de 48 minst ontwikkelde landen slechts 2,4 miljard dollar per jaar ontvangen om zich te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, wat overeenkomt met ongeveer 3 dollar per persoon. Het rapport richtte zich op Mozambique en de Hoorn van Afrika, 'waar miljoenen mensen nu al te lijden hebben onder de gevolgen van langdurige droogte en verwoestende cyclonen'. Dit jaar heeft Mozambique voor 3,2 miljard dollar schade geleden door twee cyclonen en hebben door de droogte in de Hoorn van Afrika meer dan 15 miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia humanitaire hulp nodig gehad.'

'De armste landen met de grootste schulden hebben het minst gedaan om deze crisis te veroorzaken, maar worden aan hun lot overgelaten. Om een neerwaartse spiraal van steeds vaker voorkomende humanitaire crises te voorkomen, hebben we meer geld nodig voor klimaatadaptatie in handen van de armste gemeenschappen', zegt Winnie Byanyima, algemeen uitvoerend directeur van Oxfam International.