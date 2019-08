Volgens klimaatwetenschappers moeten regeringen het idee laten varen dat ze hun hele kustlijn kunnen beschermen tegen de steiging van de zeespiegel.

Water beslaat vandaag 70,8 procent van het aardoppervlak, maar in de toekomst zal het meer zijn. Gemiddeld is de zeespiegel 20 centimeter hoger dan eind negentiende eeuw. De verwachting is dat het zeeniveau de komende 80 jaar nog eens een halve meter stijgt. Sommige kuststreken moeten rekening houden met een extra meter. Bij stormvloed worden nog grotere delen van het land onder water gezet. Van de 7,5 miljard mensen op aarde leeft één op de zeven minder dan tien meter boven zeeniveau

...