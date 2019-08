'In Vlaanderen valt slechts een deel van de bevolking Anuna De Wever aan. Maar dan wel een brutaal en bijwijlen wansmakelijk deel van die bevolking, dat amper op de vingers wordt getikt', vindt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Terwijl haar Zweedse evenknie in Vlaanderen al eens vergeleken wordt met Jeanne d'Arc, krijgt Anuna De Wever de allures van Cassandra. Toen de bekendste Vlaamse klimaatactiviste vorige week in de Boiler Room, een technotent op het Limburgse festivalterrein van Pukkelpop, het podium besteeg om aandacht te vragen voor haar strijd, weerklonk niet alleen applaus maar ook boegeroep. Later werd haar verblijf op de festivalcamping verstoord door 'jongens met Vlaamse vlaggen', die volgens ooggetuigen ook urine in de strijd gooiden - een bizarre manier om de waardigheid van de Vlaamse Leeuw uit te dragen.

...