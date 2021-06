De Zwitsers hebben een verbod op kunstmatige bestrijdingsmiddelen verworpen. Bij een referendum sprak een duidelijke meerderheid zich uit tegen de ban op de synthetische pesticiden. Met een akkoord voor de maatregel zou Zwitserland het voortouw in Europa hebben genomen.

Het gaat om kunstmatige bestrijdingsmiddelen, afkomstig van producenten zoals het Zwitserse Syngenta en de Duitse chemiebedrijven Bayer en BASF. Momenteel is alleen in Bhutan het gebruik van kunstmatige bestrijdingsmiddelen volledig verboden. Volgens tegenstanders zorgen dergelijke producten voor ernstige gezondheidsproblemen en schade aan de biodiversiteit. Producenten van die middelen zeggen juist dat ze grondig zijn getest en gereguleerd en dat ze veilig zijn voor gebruik.

Volgens prognoses na sluiting van de stembureaus is ruim 60 procent tegen een ban. De pesticiden hadden binnen tien jaar verboden moeten zijn, zo wilden de initiatiefnemers uit de bevolking. Tevergeefs was ook het voorstel voor een importverbod op voedsel waarvoor kunstmatige bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. En evenmin was er een meerderheid voor het schrappen van subsidies voor boeren die synthetische pesticiden gebruiken. (Belga)

Het gaat om kunstmatige bestrijdingsmiddelen, afkomstig van producenten zoals het Zwitserse Syngenta en de Duitse chemiebedrijven Bayer en BASF. Momenteel is alleen in Bhutan het gebruik van kunstmatige bestrijdingsmiddelen volledig verboden. Volgens tegenstanders zorgen dergelijke producten voor ernstige gezondheidsproblemen en schade aan de biodiversiteit. Producenten van die middelen zeggen juist dat ze grondig zijn getest en gereguleerd en dat ze veilig zijn voor gebruik. Volgens prognoses na sluiting van de stembureaus is ruim 60 procent tegen een ban. De pesticiden hadden binnen tien jaar verboden moeten zijn, zo wilden de initiatiefnemers uit de bevolking. Tevergeefs was ook het voorstel voor een importverbod op voedsel waarvoor kunstmatige bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. En evenmin was er een meerderheid voor het schrappen van subsidies voor boeren die synthetische pesticiden gebruiken. (Belga)