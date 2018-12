Zweedse formatie zit helemaal vast: nieuwe verkiezingen steeds waarschijnlijker

Zowel de sociaaldemocraat Stefan Löfven als Ulf Kristersson, voorzitter van de Gematigde Partij, werden door de Riksdag afgewezen. Geen van de politieke allianties heeft een meerderheid in het parlement. Gesprekken over een samenwerking die de politieke blokken overstijgt, liepen met een sisser af.

'Het moet gedaan zijn met de oeverloze discussies', aldus Norlen. 'Het is de hoogste tijd dat Zweden een regering krijgt.' De partijen krijgen nu tot 14 januari om mekaar te vinden.

Twee dagen later stemt het parlement voor de derde keer over een premier. Als zich dan ook geen kandidaat kan doorzetten, volgt op 23 januari een vierde en laatste stemming. Na vier tevergeefse stemrondes kan het tot nieuwe verkiezingen komen.

Volgens Norlén heeft hij de verkiezings- en de lokale autoriteiten al over de mogelijkheid van nieuwe verkiezingen geïnformeerd.

Een nieuwe stembusgang zou een 'groot ongeluk' zijn voor de Zweedse politiek, aldus de parlementsvoorzitter. 'Wij hebben een grote verantwoordelijkheid om het verkiezingsresultaat om te zetten in bestuur. Als we daar niet in slagen, riskeren we dat het vertrouwen in de partijen en het politieke systeem schade oploopt.'