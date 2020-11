Een man heeft zaterdagavond in de Canadese stad Quebec verschillende mensen aangevallen met een Japans zwaard. De politie pakte een verdachte op, die 'gekleed was in middeleeuwse kleding'.

Volgens Radio-Canada vielen bij het incident twee doden en vijf gewonden. De politie heeft het over 'meerdere slachtoffers'.

De aanval vond plaats omstreeks 22.30 uur lokale tijd op Halloweenavond, nabij het provinciaal parlement in het historisch centrum van de stad. De politie van Quebec riep inwoners van de stad op om binnen te blijven. Omstreeks 1 uur werd een twintiger opgepakt.

De identiteit van de man werd (nog) niet openbaar gemaakt. De verdachte is volgens de politie een 24-jarige man die 'zoveel mogelijk slachtoffers wou maken', maar 'niet gelinkt was aan een terreurgroep'.

'Gisterenavond zijn we in een nacht van horror gedompeld toen een 24-jarige man, die niet in Quebec woont, bij ons kwam met de intentie om zoveel mogelijk slachtoffers te maken', aldus politiechef Robert Pigeon.

Volgens hem lijkt alles erop te wijzen dat de man zijn slachtoffers arbitrair had uitgekozen.

