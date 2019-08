Door strengere regels voor wie er aan de volgende Democratische tv-debatten mee mag doen, geven de eerste Amerikaanse presidentskandidaten de strijd op. Hoe staat het met de rest? Wie zijn de koplopers en middenmoters, en van wie kunnen we verwachten dat ze binnenkort (ook) de handdoek in de ring gooien?

Het duurt nog meer dan een jaar voordat de Amerikanen naar de stembus gaan om een nieuwe president te kiezen (of niet), maar toch is het al volop verkiezingstijd. Na de eerste twee rondes Democratische tv-debatten, die door het Democratisch Nationaal Comité (DNC) over twee avonden werden verspreid om zo veel mogelijk kandidaten een podium te geven, wordt het debat op 12 september voor slechts tien kandidaten georganiseerd. Zij haalden in ten minste vier peilingen van afgelopen zomer (die door de DNC moesten worden goedgekeurd) 2 procent van de stemmen én hadden voor 28 augustus ten minset 130.000 unieke donors. Onder andere Elizabeth Warren en Joe Biden haalden die eis, en zij nemen het op 12 september voor het eerst tegen elkaar op - een ontmoeting waar naar uit wordt gekeken. Ook favorieten Bernie Sanders en Kamala Harris doen mee. Verder zullen die avond Pete Buttigieg, Cory Booker, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Andrew Yang en Julian Castro op het podium verschijnen.

...