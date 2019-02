Is Kamala Harris progressief genoeg om de nieuwe Barack Obama te worden?

Terwijl ik naar het Frank Ogawa-plein in Oakland (nabij San Francisco, in de staat Californië) fiets, hoor ik in de verte al helikopters in de lucht rondcirkelen. Het is een bekend geluid geworden. Sinds ik hier woon (ik trok naar de Verenigde Staten toen Donald Trump het Witte Huis betrad) hoor ik het helikoptergeluid regelmatig. Als je de helikopters hoort, weet je: er is een grootschalig evenement aan de gang. In de meeste weekends zijn dat betogingen, veelal tegen de regering. Maar op deze zondag hangen de helikopters in de lucht om een andere reden: Kamala Harris, senator namens de staat Californië en geboren en getogen in Oakland, trapt haar verkiezingscampagne af midden in het centrum van haar geboortestad.

...