Hoe de onbekende burgemeester Pete Buttigieg plots een Democratische ster werd

Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten

Het is voor Democratische presidentskandidaten niet makkelijk om zich te onderscheiden in een veld met bijna twintig concurrenten. Toch lukt het Pete Buttigieg, de burgemeester van de kleine stad South Bend in de staat Indiana, om de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht te staan.

Presidentskandidaat Pete Buttigieg. © Reuters