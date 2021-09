Het Amerikaanse geduld met Irans nucleaire programma lijkt zo goed als op te zijn.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft aangegeven dat Washington dicht staat bij het opgeven van de inspanningen om de nucleaire deal met Iran nieuw leven in te blazen. Hij verwees daarvoor naar het gebrek aan samenwerking uit Teheran.

'Ik ga de datum niet geven, maar we komen dichter bij het moment waarop een terugkeer naar een strikte naleving van het JCPOA (de nucleaire deal, red.) 'niet de voordelen brengt die met dat akkoord zijn bereikt', zei Blinken tijdens een persconferentie vanop de Amerikaanse basis in het Duitse Ramstein waar hij een virtuele top over de situatie in Afghanistan volgde. 'Want hoe verder de tijd vordert, hoe meer vooruitgang Iran maakt in zijn kernprogramma', klonk het.

Blinkens Duitse collega Heiko Maas van zijn kant gaf aan dat hij zijn nieuwe Iraanse collega al aan de lijn had gehad, en dat hij hem heeft aangemaand om 'zo snel mogelijk weer aan de onderhandelingstafel te komen'. Samen met enkele andere Europese landen was ook Duitsland betrokken bij het afsluiten van de nucleaire deal. In Europa werd ontzet gereageerd toen de vorige Amerikaanse president, Donald Trump, zijn land drie jaar geleden uit het akkoord terugtrok.

Dinsdag nog hekelde het Internationaal Atoomagentschap het gebrek aan samenwerking uit Teheran. De nieuwe Iraanse president, Ebrahim Raïssi, liet woensdag al weten dat zijn land blijk geeft van 'transparantie' in zijn nucleaire activiteiten.

Het in 2015 in Wenen afgesloten akkoord bood Iran een soepeler sanctieregime aan, in ruil voor een strikte controle op zijn kernprogramma. Nadat Washington uit het akkoord stapte, liet Teheran intussen al de meeste van zijn verbintenissen in dat akkoord varen.

