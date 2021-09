Russische en Amerikaanse topdiplomaten hebben elkaar achter gesloten deuren getroffen in Genève. De vertegenwoordigers van de twee grootste kernmachten in de wereld hadden volgens het Zwitserse persbureau ATS waarschijnlijk gesprekken over onder meer ontwapening en kunstmatige intelligentie op de agenda staan.

De relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland staat al jaren onder grote druk, onder meer door de Russische annexatie van de Krim en beschuldigingen dat Rusland heeft geprobeerd Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Presidenten Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin spraken elkaar afgelopen zomer. Ze erkenden toen dat de relatie tussen hun landen zich op een "dieptepunt" bevond, maar vonden het wel zinvol om verder te praten.

Bij het overleg van donderdag schoven twee viceministers van Buitenlandse Zaken aan: Sergej Rjabkov uit Rusland en Wendy Sherman uit de VS. Het overleg bij de Russische VN-missie in Zwitserland begon halverwege de ochtend, bevestigde een medewerker van die diplomatieke post. Bij de vorige gespreksronde waren de Russen te gast bij de Amerikanen. Toen stond wapenbeheersing bovenaan de agenda.

De VS en Rusland hebben nog één belangrijk wapenverdrag: New START. Daar staat in dat de kernmachten elk maximaal 1.550 operationele kernwapens in bezit mogen hebben. De overeenkomst stamt uit 2011 en is dit jaar verlengd tot 2026. De Amerikanen hebben zich de afgelopen jaren teruggetrokken uit andere overeenkomsten met Rusland, zoals het INF-verdrag over kernwapenbeheersing. Ze vonden dat Moskou zich niet aan de afspraken hield.

