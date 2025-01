‘Vrede kan niet worden bereikt door geweld en onderdrukking’

Meer dan 100 Joodse personen, Belg van nationaliteit of Joodse expats die in België wonen ondertekenden een oproep tot vrede en rechtvaardigheid in Israël en de Palestijnse gebieden. Daarmee willen zij aantonen dat een kritische houding ten opzichte van de daden van Israël ook gedragen kan worden door een brede vertegenwoordiging van Joodse stemmen.

Als Joodse burgers en/of inwoners van België voelen wij ons diep betrokken bij de huidige situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Wij veroordelen met kracht de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023, evenals elke vorm van agressie tegen Israël en zijn burgers, en betuigen onze diepe solidariteit met de slachtoffers aan Israëlische zijde.

Tegelijkertijd kunnen wij niet zwijgen over het geweld en het lijden dat de burgerbevolking wordt aangedaan, of dit nu in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever of in Libanon gebeurt.

De aanhoudende bombardementen op dichtbevolkte gebieden, de vernietiging van civiele infrastructuur, de blokkade van humanitaire hulp en het geweld door kolonisten op de Westelijke Jordaanoever zijn onaanvaardbaar. Deze daden zijn in strijd met de waarden van rechtvaardigheid, medeleven en respect voor menselijk leven die wij koesteren.

Wij zijn ervan overtuigd dat vrede niet kan worden bereikt door geweld en onderdrukking. Het is van cruciaal belang dat alle betrokken partijen de mensenrechten respecteren en de dialoog aangaan. Wij roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden, de onvoorwaardelijke vrijlating van gijzelaars en de bescherming van burgers, ongeacht hun afkomst. Wij betuigen onze solidariteit met alle slachtoffers van dit conflict, of zij nu Israëlisch of Palestijns zijn. Menselijk lijden kent geen grenzen, en het is onze plicht om onrechtvaardigheid te veroordelen, waar die zich ook voordoet.

Wij doen een beroep op politieke leiders om te streven naar een rechtvaardige en duurzame vrede, gebaseerd op wederzijds respect en co-existentie. We nodigen onze gemeenschap en alle medeburgers uit om initiatieven te steunen die vrede en dialoog bevorderen, en om afstand te nemen van acties of uitspraken die haat of verdeeldheid aanwakkeren.

Samen moeten we bouwen aan een toekomst waarin iedereen in veiligheid en waardigheid kan leven, vrij van angst en geweld.

Deze bijdrage is ondertekend door: Déborah Gol, Charlotte van Coevorden, A.E., Brussel, A.S., Schaarbeek, A.V, Gent, Alison Abrahams, Amnon Direktor, Anaïs Domb, Antoinette Brodsky, Anouk Tache, Ayala Frisch, Astrid Weinblum, Aurélien Ringelheim, B. S., Brussel, Barbara Cuglietta, Barbara Szwarcburt, Bat-El Zifroni, Batia Choranski, Benjamin Beeckmans, Benjamin Weinberger, Catherine Markstein-Rakovsky, Charlotte Rubin, Dalia Wexler, Dan Sobovitz, Daniel Shenhar, Danielle Perez, David Berman, David Perez, David Rozenblum, David Strosberg, Dominique De Ville-Cywie, E. D., Brussel, E. Z., Brussel, Fanny Rozenberg, Gaspard Ringelheim, Ilan Cohn, Ilana Sumka, Ilya Schor, Ina Van Looy, Isabel Janovsky, Isabelle Migeotte, J. K., Brussel, Jean-Claude Griess, Jeremy Beeckmans, Jim Dratwa, Joachim Olender, Joëlle Alexis, Julie Ringelheim, K. G., Brussel, L. H., Gent, L. Blum, Vorst, Laetitia Kramarz, Laura de Paz, Laura Oppenheimer, Laurent Capelluto, Laurent Carlier, Lila Perez, Liora Gancarski, Liraz Demasure, Maia Grinberg, Marc Moshe Wolf, Marc Rozenberg, Maria Loose, Marianne Winkler, Martine van Coevorden, Mathilde Franco, Mendel Goldstein, Michael van Coevorden, Michaël Unikowski, Michèle Meyer, Michèle Susskind, Mikha Weinblum, Myriam Biot-Adler, Myriam Roth Ron, Natalie Stanton, Nicolas Delwarde, Nitay Lehrer, Olivia Szwarcburt, Olivier Szafiro, Rémy Mendelzweig, Renée Klein, Rivka Yahich, Robert Pick, Romy Souery, Rose Winkler, Roxana Dude, Sam Deroover, Sarah Beeckmans, Sharon Galant, Shaya Feldman, Shaqued Morag, Siebrecht Vanhooren, Silvia Ioffe, Simon Beeckmans, Simone Roth, Sivan Pätsch, Stephan Goldrajch, Suzanne Franco, Szofia Meszaros, Tilda Rousseau, Tom Madar, V. G., Westerlo, Vincent Sornaga, Viviane Lipszstadt, Yael Fattal, Yael Rubin, Yair Dovrat, Yves Perez, Yves Szmir.