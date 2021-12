Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN is 'diep verontrust' over de conclusies die een expertengroep trekt in haar rapport over de schendingen van de rechten van de Oeigoerenminderheid in China.

Peking reageerde al woedend op het besluit van de experts dat de manier waarop China de minderheid behandelt neerkomt op genocide. Een woordvoerder van het Mensenrechtencommissariaat wilde over die genocidekwestie niets kwijt, maar herhaalde wel 'de nood tot een onafhankelijke en complete evaluatie van de mensenrechtensituatie in Xinjiang'.

De groep advocaten en experten in de mensenrechten voerden maandenlang onderzoek, en stelde donderdag in Londen haar rapport voor. Hoewel het VN-Mensenrechtencommissariaat zich dus niet wilde uitspreken over de genocidekwestie, omdat de VN-organisatie de conclusies niet geverifieerd heeft, zei woordvoerder Rupert Colville wel dat er 'diep verontrustende nieuwe informatie aan het licht wordt gebracht over de behandeling van Oeigoeren en andere moslimminderheden in Xinjiang'.

Enkel 'vriendschappelijk' bezoek

De experts geven aan dat ze niet beschikken over bewijzen van een bloedbad op de Oeigoeren. Toch zijn 'de elementen van een doelbewuste genocide, zoals vastgelegd in het VN-verdrag over de voorkoming en de bestraffing van genocide, vastgesteld', klonk het. Hoewel woordvoerder Colville nog eens aandrong op onafhankelijk onderzoek naar de situatie ter plaatse, weigert Peking elk onderzoek door de VN. De Chinezen vinden dat elk bezoek aan de regio 'vriendschappelijk' moet zijn.

Peking reageerde al woedend op het besluit van de experts dat de manier waarop China de minderheid behandelt neerkomt op genocide. Een woordvoerder van het Mensenrechtencommissariaat wilde over die genocidekwestie niets kwijt, maar herhaalde wel 'de nood tot een onafhankelijke en complete evaluatie van de mensenrechtensituatie in Xinjiang'.De groep advocaten en experten in de mensenrechten voerden maandenlang onderzoek, en stelde donderdag in Londen haar rapport voor. Hoewel het VN-Mensenrechtencommissariaat zich dus niet wilde uitspreken over de genocidekwestie, omdat de VN-organisatie de conclusies niet geverifieerd heeft, zei woordvoerder Rupert Colville wel dat er 'diep verontrustende nieuwe informatie aan het licht wordt gebracht over de behandeling van Oeigoeren en andere moslimminderheden in Xinjiang'. De experts geven aan dat ze niet beschikken over bewijzen van een bloedbad op de Oeigoeren. Toch zijn 'de elementen van een doelbewuste genocide, zoals vastgelegd in het VN-verdrag over de voorkoming en de bestraffing van genocide, vastgesteld', klonk het. Hoewel woordvoerder Colville nog eens aandrong op onafhankelijk onderzoek naar de situatie ter plaatse, weigert Peking elk onderzoek door de VN. De Chinezen vinden dat elk bezoek aan de regio 'vriendschappelijk' moet zijn.