In Chili worden de verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering met vijf weken uitgesteld. De Chileense president Sebastian Pinera, die eerder al had gepleit voor het uitstel, heeft daartoe dinsdag een wet uitgevaardigd. De verkiezingen hadden eigenlijk komend weekend moeten doorgaan. De toekomstige leden van de grondwetgevende vergadering moeten zich buigen over een nieuwe grondwet voor het land.

'We hebben geoordeeld dat het niet verstandig of opportuun is om volgend weekend verkiezingen te organiseren", verklaarde Pinera in Santiago bij het ondertekenen van de wettekst. De stemming zal nu plaatsvinden op 15 en 16 mei. "De redenen van onze regering voor dit uitstel zijn zeer solide en van tweeledige aard: zorg dragen voor de gezondheid van onze landgenoten en zorg dragen voor de gezondheid van onze democratie', aldus het staatshoofd.

Pinera had op 28 maart al zo'n uitstel naar voren geschoven omwille van de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in het land. Na meer dan een week debatteren gaf het parlement dinsdag uiteindelijk definitief groen licht voor het uitstel.

Op 25 oktober stemden de Chilenen in een referendum massaal voor een nieuwe grondwet, om de huidige, die dateert uit de tijd van de militaire dictatuur van Augusto Pinochet, te vervangen. De stemming kwam er toen een jaar nadat meer dan een miljoen mensen de straat opgingen in de hoofdstad Santiago uit protest tegen een kleine verhoging van de openbaarvervoertarieven. Bij daaropvolgende sociale onrust tegen de sociaaleconomische ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land vielen dertig doden en duizenden gewonden.

Naast de leden van de grondwetgevende vergadering zullen de Chilenen tijdens de stembusgang in mei ook worden opgeroepen om hun burgemeesters en gouverneurs te kiezen.

