Verkiezingen Israël: Zowel Netanyahu als Gantz claimen overwinning na exitpolls

Na de bekendmaking van de exitpolls hebben zowel de conservatieve regeringsleider Benjamin Netanyahu als zijn uitdager, ex-generaal Benny Gantz, de overwinning van de parlementsverkiezingen geclaimd. De Likoedpartij van Netanyahu komt volgens exitpolls op televisiezenders voorlopig uit op 33 tot 36 zetels en de nieuwe centrumpartij Blauw-Wit van Gantz op 36 tot 37.

Gantz en zijn rechterhand Yair Lapid riepen de overwinning uit in een statement: 'We hebben gewonnen! Het Israëlische volk heeft zijn zeg kunnen doen! Dank aan de duizenden activisten en de meer dan een miljoen stemmers. Bij deze verkiezingen is er een duidelijke winnaar en een duidelijke verliezer.' 'Netanyahu beloofde 40 zetels en verloor. De president kan nu het hele plaatje bekijken en zou nu de winnaar moeten aanduiden om de nieuwe regering te vormen. Er is geen andere optie', klinkt het nog.

Ondertussen verklaarde Netanyahu dat het rechtse blok, dat geleid wordt door de Likoedpartij, de duidelijke winnaar is. 'Ik dank de inwoners van Israël voor hun vertrouwen. Ik begin vanavond een rechtse regering te vormen met onze natuurlijke partners.'

Exitpolls

Twee televisiestations zagen het rechtse kamp met Netanyahu's conservatieve Likoed, de strengreligieuze partijen en de rechtse partijen met 64 tot 66 zetels duidelijk op kop staan.

Het centrumlinkse kamp met de blauw-witte coalitie van Gantz, de Arbeiderspartij, de linkse Merez-partij en de Arabische partijen zouden uitkomen op 54 tot 56 zetels.

Voor een andere televisiezender staan beide kampen gelijk op elk 60 zetels.

Voor een regeringsmeerderheid zijn minimaal 61 van de 120 zetels nodig. Mathematisch is ook een grote coalitie van Likoed en Blauw-Wit mogelijk.

Maar zowel Netanyahu als Gantz hadden tijdens de verkiezingscampagnes al gezegd dat ze niet in dezelfde regering willen zitten.

Proces

President Reuven Rivlin heeft twee weken de tijd om te beslissen wie hij belast met het vormen van een regering. Bovendien krijgt hij van alle politieke groepen aanbevelingen voor de functie van premier. Wie daarna de meeste kans heeft voor de vorming van een regeringscoalitie, krijgt daarvoor aanvankelijk vier weken de tijd. Meestal krijgt de voorzitter van de fractie met de meeste stemmen die opdracht. Een nieuwe regering wordt pas begin juni verwacht.