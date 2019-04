Verenigde Naties: 'Amerikaanse en Afghaanse troepen doden meer burgers dan taliban'

De Amerikaanse en Afghaanse troepen hebben voor het eerst meer burgers gedood dan de taliban en andere gewapende groepen in Afghanistan. Dat blijkt uit een rapport van de missie van de Verenigde Naties in Afghanistan (UNAMA) over de eerste drie maanden van 2019, dat woensdag gepubliceerd werd.

Amerikaanse troepen in Afghanistan, 7 augustus 2018