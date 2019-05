'Vredesonderhandelingen' tussen vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering en de oppositie vinden deze week plaats in Oslo. Dat bericht de Noorse openbare omroep NRK, die verwijst naar anonieme bronnen.

Het is de tweede keer dat dergelijke onderhandelingen plaatsvinden in de Noorse hoofdstad, stelt NRK. Volgens de omroep hebben er ook al ontmoetingen plaatsgevonden in Cuba. De Noorse minister van Buitenlandse Zaken was niet bereikbaar voor commentaar.

Verder stelt NRK dat de onderhandelingen, die plaatsvinden op een geheime locatie, 'verschillende dagen' duren en worden ze donderdag/vandaag beëindigd. Langs de kant van president Maduro zouden de minister van Communicatie Jorge Rodriguez en de gouverneur van de provincie Miranda Hector Rodriguez aanwezig zijn. De oppositie zou vertegenwoordigd zijn door de voormalige volksvertegenwoordiger Gerardo Blyde, ex-minister Fernando Martinez Mottola en de vicevoorzitter van het parlement, Stalin Gonzales.

De entourage van Maduro verklaarde al dat Jorge Rodriguez 'in het buitenland is voor een zeer belangrijke missie'. Hoewel verschillende Europese landen oppositieleider Juan Guaido erkenden als interim-president, riep Noorwegen op tot nieuwe, vrije verkiezingen. Vanuit die positie kan het land optreden als onderhandelaar. Eind januari liet een vertegenwoordiger van de regering al weten klaar te zijn om 'bij te dragen als de partijen dat wilden'.