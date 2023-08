Trumps kiesfonds bijna leeg na betaling gerechtskosten

Uit de halfjaarlijkse boekhouding van de campagnes blijkt dat de presidentscampagne van Donald Trump geldproblemen heeft. Zijn kiesfonds vraagt eerdere schenkingen terug om boven water te blijven.

Per 1 augustus moeten de verkiezingscampagnes in de VS hun financiële staat voor de eerste helft van het jaar bekendmaken.

Al enige dagen roerde de campagne van gewezen president Donald Trump zich om te melden hoe slecht ze eraan toe was. Het Leiderschap Politiek ActieComité (PAC) van de gewezen president, dat de naam Save America meekreeg, had bij het begin van vorig jaar 105 miljoen dollar in kassa en eindigde bij de huidige controle met 3,6 miljoen. Dat PAC zou volgens medewerkers van de ex-president over de eerste helft van 2023 voor 40 miljoen aan gerechtskosten gedragen hebben, van zowel Trump als van medebeschuldigden en getuigen in zijn vele processen. In de boekhouding die op 31 juli bij de verkiezingscommissie werd neergelegd, is van die gerechtelijke kosten ‘maar’ 21 miljoen terug te vinden.

Om de kassa opnieuw te spijzen heeft Save America de terugbetaling geëist van 60 miljoen dollar die vorig jaar werden doorgesast naar zijn Super PAC, Make America Great Again Inc. Dat Super PAC heeft nog 30 miljoen dollar in kassa. Dat is beduidend minder dan de 97 miljoen dollar die het Super PAC van Republikeinse rivaal Ron DeSantis in de boekhouding aangeeft.

Alles samen gaven drie groepen die namens Trump campagne voeren in de eerste helft van 2023 100 miljoen dollar uit.

Voor wie verdwaalt in de vele getallen: de stellige indruk bestaat dat Donald Trump de verwarrende constructies en de grijze zones nastreeft.

Hij richtte zijn leiderschaps-PAC op na de presidentsverkiezingen van 2020. Vele aanhangers stortten kleine bedragen in de veronderstelling dat ze hiermee de juridische betwisting van de verkiezing financierden.

Na een paar weken werd 250 miljoen dollar ingezameld, waarvan het grootste deel terechtkwam in zijn Save America-PAC. Het geld werd ternauwernood aangewend bij de betwisting van de verkiezingsuitslag. In plaats daarvan gebruikte Trump delen ervan om zijn campagneschulden uit 2020 aan te zuiveren, om de partijkas te spijzen, en vooral om zijn volgende presidentscampagne van een stevige financiële basis te voorzien.

Portret op kosten van PAC

In het pakket zaten ook heel controversiële uitgaven. Trump betaalde met geld van het PAC voor zijn en echtgenote Melania’s portretten, die in Washington in de presidentiële afdeling van The National Portrait Gallery hangen (zie foto). Hij was de eerste ex-president die zijn portret(ten) met PAC-geld financierde. Ook de stilist van Melania werd rijkelijk betaald via het PAC.

En designer Hervé Pierre Braillard ontving dit jaar 108.000 dollar voor ‘strategieconsulting’. Het PAC gaf uiteraard veel geld uit in Trump-hotels. Via het PAC gaf hij ook 1 miljoen dollar aan een conservatief instituut dat zijn vroegere stafchef Mark Meadows tewerkstelt. De vreemde uitgaven leidden eind 2022 tot een juridisch onderzoek naar het PAC, dat niet is afgerond.

Hoewel dit PAC niet was opgericht in het kader van een kiescampagne, werd het sindsdien wel het instrument bij uitstek waarmee de ex-president fondsen werft, reizen en meetings financiert, kiespersoneel betaalt. Maar volgens de regels mag dit PAC niet direct Trumps campagne of hemzelf financieren.

De grenzen tussen wat wel en wat niet kan, zijn niet heel strak, maar een PAC is in ieder geval aan strengere regels gebonden dan een Super PAC dat zo goed als regelvrij is. Een PAC mag maximaal 5000 dollar per persoon ontvangen. Bij een Super PAC staan geen beperkingen op schenkingen, en grote schenkers mogen naar hartenlust storten. Het enige voorbehoud is dat een Super PAC officieel zijn strategie niet mag coördineren met de kandidaat die het ondersteunt. Dat voorbehoud is moeilijk te controleren en wordt ook zo goed als nooit gecontroleerd.

Trump liet vorig jaar – toen de kassa nog rijkelijk gevuld was – 60 miljoen transfereren van PAC Save America naar Super PAC Make America Great Again Inc. Het PAC eist dat geld nu terug om de uitgaven te kunnen blijven dekken. Make America Great Again Inc. is al begonnen met de geleidelijke terugstorting, maar zit nu ook niet langer rijk bij kas.

Los van dat alles richt Trump nu een specifiek fonds op om de juridische kosten te dekken, dit keer niet de kosten van hemzelf, zeggen medewerkers, maar alleen van zijn medestanders die als beschuldigde of getuige bij een van zijn rechtszaken zijn betrokken. Het krijgt de naam Patriot Legal Defense Fund Inc. mee.

Specialisten zijn het erover oneens of Trump met zijn transfer heen en weer van 60 miljoen dollar kieswetten heeft geschonden, aangezien het geld in de verschillende PAC’s aan verschillende regels is gebonden. Ook is onduidelijk of legale kosten zo maar door een PAC mogen worden gedragen. De vraag is ook of kiezers die hun centen stopten in een campagne om de kiesuitslag van 2020 aan te vechten, welgezind zijn dat ze nu advocaten van Trump financieren. Op basis van anekdotische gesprekken lijken ze daar geen probleem mee te hebben.

Les geleerd

De rijkelijke juridische onkosten van Trump hebben volgens ingewijden, behalve met de talloze rechtszaken, ook te maken met een veranderde strategie. Toen Trumps privé-advocaat Michael Cohen in 2018 door Justitie werd aangepakt voor zijn rol in de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels, kon hij eerst rekenen op de volle steun van toenmalig president Trump.

Maar gaandeweg viel de financiële steun weg, daarna ook de verbale steun, en Cohen stond er uiteindelijk alleen voor. Dat was voor Cohen, blijkens zijn autobiografie, een teken aan de wand, waarna hij van kamp wisselde (‘flipte’), en begon te getuigen tegen Trump. Die kampwissel, en de onthullingen van Cohen ten laste van Trump, leidden tot een van de rechtszaken waarmee Trump momenteel kampt.

In zijn nieuwe rechtszaken wil Trump het risico vermijden dat nog werknemers flippen en tegen hem getuigen. Als hij hun advocaten kan kiezen en betalen, is de kans kleiner dat ze van het door Trump gewenst scenario afwijken.

Er is nog een ander aspect: dat Trump en zijn woordvoerders zelf zoveel ruchtbaarheid geven aan hun financiële problemen, en de juridische kosten hoger inschatten dan hun boekhouding, is allicht een manier om de aanhang nog maar eens tot donaties te bewegen.