Donald Trump verschijnt voor de rechter na arrestatie

Ex-president Donald Trump is het gerechtsgebouw van Manhattan, New York, ingestapt waar hij gearresteerd werd, alvorens voor de rechter te verschijnen. Hij verneemt wat hem precies ten laste wordt gelegd, en zal naar alle waarschijnlijkheid onschuldig pleiten.

De artikel wordt aangepast in de loop van de komende uren

Na een rit van Trump Tower naar het gerechtsgebouw, opvallend genoeg zonder supporters langs de kant van de weg, is Donald Trump bij het gerechtsgebouw van Manhattan aangekomen. Hij groette kortstondig omstaanders, maar legde geen verklaring af en stapte ongeboeid het gebouw binnen, waar hij op de zevende verdieping officieel gearresteerd werd, en waar ook zijn vingerafdrukken genomen werden. Hij werd zo de eerste gewezen president in de geschiedenis van de VS die gearresteerd werd.

Trump werd vervolgens in de rechtszaal gebracht, op de vijftiende verdieping van het gerechtsgebouw. Ook bij de ingang van de rechtszaal legde hij geen verklaring af.

Rechter Juan Merchan laat geen camera’s toe in de rechtszaal. Er zijn wel fotografen toegelaten die voor het begin van de activiteiten beelden maken.

Donald Trump verlaat Trump Tower, waar hij de nacht doorbracht, en gaat op weg naar de rechtbank. © Reuters

De inbeschuldigingstelling heeft naar verwachting te maken met het zwijggeld (130.000 dollar) dat is betaald aan pornoster Stormy Daniels in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016, en met mogelijke schriftvervalsing in de boekhouding van de Trump Organization waar dat zwijggeld onder de noemer van ‘juridische kosten’ werd geboekt.

In de loop van de ochtend kwam het in een park aan de overkant van het gerechtsgebouw tot lichte schermutselingen tussen pro-Trump-manifestanten en tegenstanders van de gewezen president.

Marjorie Taylor Greene, die had aangekondigd te zullen protesteren ten voordele van Trump, verliet na 10 minuten het park.

Lees in het onderstaand artikel wat er vandaag nog te gebeuren staat.