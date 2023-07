Donald Trump nu ook in beschuldiging gesteld voor cover-up: ‘De baas wil dat de server vernietigd wordt’

Terwijl de VS zich verwachtten aan een heel nieuwe klacht tegen Donald Trump, breidde speciaal aanklager Jack Smith de eerdere aanklacht rond geheime documenten uit. Trump en twee van zijn bedienden worden beschuldigd van poging tot vernieling van beveiligingsbeelden, die toonden hoe documenten achtergehouden werden.

Ter herinnering. In juni stelde de federale speciaal aanklager Jack Smith een uitgebreide aanklacht tegen gewezen president Donald Trump en zijn persoonlijke bediende Walt Nauta voor.

Nauta sleepte tientallen dozen, die uit het Witte Huis afkomstig waren en geheime documenten bevatten, weg uit een opslagruimte. Dat gebeurde net voor Trumps advocaten op vraag van justitie en van de archiefdienst een inventaris zouden maken van resterende, achtergehouden, vertrouwelijke documenten, die illegaal in Trumps bezit waren. De advocaten vonden niet veel, en attesteerden dat er behalve die weinige documenten niets meer te vinden was in Mar-a-Lago, de club en het verblijf van Trump in Florida. Op 3 juni 2022 werden die relatief schaarse documenten in Mar-a-Lago aan de FBI overgedragen.

Onderzoekers stelden vast dat er in de buurt van de opslagruimte beveiligingscamera’s waren aangebracht en eisten op 22 juni 2022 toegang tot de beelden.

Daarop, blijkt nu volgens de aangepaste aanklacht, ontstond een aha-moment bij Trump en Nauta. Ze beseften dat het weghalen van de dozen weleens door veiligheidscamera’s kon zijn vastgelegd. Nauta, die met Trump op reis was, werd op 25 juni naar Florida gestuurd, waar hij afsprak met Carlos De Oliveira, de onderhoudsmanager van Mar-a-Lago. De Oliveira had ook geholpen bij het verplaatsen van dozen, en hij hing op 23 juni gedurende 24 minuten aan de telefoon met Donald Trump.

Door de planten

Wat volgt, leest in de aanklacht als een vaudeville of als een misdaadscenario, al naargelang het gevoel voor farce of voor suspense de bovenhand krijgt. Nauta, die aan de onderzoekers geen goede uitleg kon geven voor zijn plotsklaps gewijzigde reisplannen, en De Oliveira, die zijn vrije dag opofferde, gingen zich ervan vergewissen waar precies de beveiligingscamera’s waren aangebracht. Met een zaklamp trokken ze door een tunnel die de opslagruimte verbindt met het woongedeelte van Mar-a-Lago. Ze konden alleen maar vaststellen dat ze allebei met dozen uit het Witte Huis langs camera’s waren gepasseerd.

Twee dagen later, op 27 juni 2022, trok De Oliveira naar Yuscil Taveras, de verantwoordelijke voor de beveiligingscamera’s. De Oliveira hoopte dat de beelden intussen verdwenen zouden zijn, maar Taveras moest hem teleurstellen. De beelden worden plusminus 45 dagen bijgehouden, en ze zouden niet verdwijnen tegen de tijd dat ze moesten overgedragen worden aan de FBI. De Oliveira, aldus de aanklacht, drong erop aan dat ‘de baas’ wilde dat de server vernietigd zou worden. Taveras antwoordde dat hij niet wist hoe de server te vernietigen, en dat hij ook dacht dat hij het recht niet had dat te doen.

De baas wil het, herhaalde De Oliveira: ‘Wat kunnen we doen?’

Taveras had geen suggesties.

In de namiddag van diezelfde 27 juni ontmoetten De Oliveira en Nauta elkaar in Mar-a-Lago. Ze bezochten nog eens het kantoor van Taveras. Ze volgden niet de gebruikelijke weg maar liepen door de planten, klaarblijkelijk om camera’s te vermijden.

De vrees van Trump, De Oliveira en Nauta bleek terecht. Op basis van de beveiligingsbeelden kon speciaal aanklager Jack Smith in augustus 2022 een rechter overtuigen zijn goedkeuring te geven voor een huiszoeking van Mar-a-Lago. De huiszoeking leverde meer dan honderd geheime documenten op.

Op kosten van de baas

Eind augustus belde Nauta met een andere werknemer om zich ervan te vergewissen dat De Oliveira niet zou klikken. De andere werknemer bevestigde dat De Oliveira ‘loyaal’ zou zijn. Daarop kreeg De Oliveira de bevestiging dat Trump zou opdraaien voor eventuele proceskosten.

Zowel Nauta als De Oliveira hebben over de episode gelogen, en De Oliveira is nu de derde beklaagde in de documentenzaak.

Wat Trump betreft, vat de uitgebreide aanklacht het als volgt samen: hij probeerde ‘bewijsmateriaal te wijzigen, vernietigen, verminken of verbergen’.

Taveras, is de stellige indruk, werkt mee met aanklager Jack Smith.

Speciaal aanklager Jack Smith. © Getty

Trump deed niet alsof

Daarmee was de uitbreiding van de aanklacht niet van de baan. Uit de uitgebreide tekst blijkt ook dat de speciale aanklager in het bezit is van het geheime document met een aanvalsplan tegen Iran. Er was, werd al duidelijk in de eerdere aanklacht, een klankopname, waarin Donald Trump in zijn golfclub in Bedminster het document aan onbevoegden toonde. Het was toen niet duidelijk of de aanklager het document had teruggevonden.

Na de eerdere aanklacht had Trump op Fox News gezegd dat hij maar gedaan had alsof, en dat hij eigenlijk met krantenknipsels had gezwaaid en niet met een document. De speciale aanklager heeft blijkbaar getuigen genoeg om hard te maken dat het wel degelijk met het echte document was dat Trump zwaaide, en niet met krantenknipsels over Iran.

In de komende dagen wordt een tweede aanklacht van de speciale aanklager verwacht. Die zal slaan op de verkiezingsuitslag en de gebeurtenissen van 6 januari 2021.

De zaak rond documenten is gepland voor mei 2024, al wordt breed betwijfeld of men die datum zal halen. De toevoeging van een derde beklaagde maakt dat niet waarschijnlijker.